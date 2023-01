PressFocus Na zdjęciu: Gareth Bale

Gareth Bale poinformował o zakończeniu piłkarskiej kariery. Piłkarz, który miał jeszcze półroczny kontrakt z Los Angeles FC, zamierza skupić się na “nowym rozdziale”.

Gareth Bale niespodziewanie poinformował o zakończeniu kariery piłkarskiej

Ostatnio Walijczyk reprezentował barwy Los Angeles FC

Teraz 33-latek skupi się na “nowym rozdziale”. Media uważają, że oznacza to rozpoczęcie kariery trenerskiej

Bale zrezygnował z gry w piłkę nożną

Już podczas ostatnich sezonów w barwach Realu Madryt spekulowano, że Gareth Bale może nie poświęcać się w pełni piłce nożnej. Pół roku po odejściu z zespołu Królewskich i wzmocnieniu Los Angeles FC, Walijczyk poinformował o zakończeniu kariery piłkarskiej.

“Po uważanym i przemyślanym rozważeniu sprawy, informuję o natychmiastowym przejściu na emeryturę od gry w piłkę nożną. Czuję się niezwykłym szczęśliwcem z powodu realizacji mojego marzenia i grania w sport, który kocham. Szczyty, których doświadczyłem podczas 17 sezonów są niemożliwe do powtórzenia, niezależnie od tego, co szykuje na mnie nowy rozdział. (…) A zatem, z oczekiwaniem przenoszę się do kolejnego rozdziału mojego życia. Będzie to czas zmian i okazja na nową przygodę” – napisał 33-latek za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Choć ostatnie lata kariery Bale’a nie były dla niego wymarzone, 111-krotny reprezentant Walii zdecydowanie ma się czym pochwalić. Przez ponad dekadę grał dla Realu Madryt, zdobywając z Królewskimi 19 trofeów, w tym pięć Lig Mistrzów. Z Tottenhamem sięgnął zaś po ostatnie trofeum zdobyte przez klub, czyli Puchar Ligi Angielskiej z 2008 roku. Z reprezentacją Walii uczestniczył w trzech wielkich imprezach: Euro 2016 i 2021, a także Mistrzostwach Świata w Katarze. Media spodziewają się, że wspomnianym “nowym rozdziałem” 33-latka będzie rozpoczęcie kariery trenerskiej.

