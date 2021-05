Solidne wzmocnienie Hiszpanów przed Euro 2020

Aymeric Laporte nie był ulubieńcem Didiera Deschampsa, przez co do tej pory nie otrzymał powołania do seniorskiej reprezentacji Francji. Tymczasem Luis Enrique poprosił dyrektorów Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej o dołączenie 26-latka do kadry La Furia Roja. RFEF wciąż czeka na ostateczną decyzję FIFA w tej sprawie, jednak według hiszpańskich mediów na tym etapie to tylko formalność.

Ciekawy przypadek Laporte

Aymeric Laporte reprezentował swój kraj na różnych poziomach młodzieżowych, ale nigdy nie dostał szansy na trenowanie z pierwszym zespołem. Kilka lat temu również Didier Deschamps jasno dał do zrozumienia, że ​​obrońca Manchesteru City nie pasuje do składu obecnej reprezentacji Francji.

W wyniku ciągłej frustracji i bezpośredniej prośby Luisa Enrique narasta oczekiwanie, że Laporte już w środę może zostać reprezentantem Hiszpanii. Według Marci, defensor Obywateli ma sporą szansę, aby otrzymać zgodę ze strony FIFA, co oznaczałoby możliwość gry 26-latka w szeregach La Furia Roja na zbliżających się Mistrzostwach Europy 2020. Przypomnijmy, że Hiszpanie są grupowymi rywalami Polaków, z którymi zagramy drugi mecz na turnieju.

Zmiana kraju jest możliwa, dzięki hiszpańskim korzeniom piłkarza. Laporte przygodę z profesjonalnym futbolem zaczął właśnie od gry w Athletic Bilbao. Basków reprezentował przez kolejne sześć lat, natomiast później przeniósł się do Wielkiej Brytanii, gdzie został kluczowym elementem układanki Pepa Guardioli.

Trzeci tytuł Premier League i szansa na trofeum Ligi Mistrzów

Manchester City w imponującym stylu kończy tegoroczną kampanię Premier League. Obywatele, co prawda przegrali ostatni ligowy pojedynek z Chelsea (1:2), w konsekwencji ich koronacja musiała zostać przełożona na później. Patrząc na obecną sytuację w tabeli mało prawdopodobne jest, żeby drużyna Guardioli zaprzepaściła szansę na trzeci tytuł pod wodzą Hiszpana.

Aymeric Laporte od wielu sezonów prezentuje solidny poziom, dzięki czemu Manchester City na podwórku ligowym traci mało goli, a po raz pierwszy w historii doszedł do finału Ligi Mistrzów. Najważniejsze spotkanie przed wyjazdem na Euro odbędzie się 29 maja. Wciąż trwają rozmowy, gdzie powinien zostać rozegrany ten pojedynek, jednak nieoficjalnie mówi się, że po relokacji wybór padnie na Wembley.

