Reprezentacja Włoch to drugi ćwierćfinalista turnieju finałowego Euro 2020. Podopieczni Roberto Manciniego pokonali 2:1 po dogrywce reprezentację Austrii. Z kim Włochy zagrają w ćwierćfinale?

Reprezentacja Włoch w drugim sobotnim spotkaniu 1/8 finału Euro 2020 pokonała Austrię i została drugim ćwierćfinalistą

Ćwierćfinałowym rywalem Włoch będzie zwycięzca spotkania Belgia – Portugalia

Mecz 1/4 finału, w którym reprezentacja Włoch zagra o awans do półfinału odbędzie się 2 lipca

Włosi potrzebowali dogrywki

Reprezentacja Włoch do sobotniego spotkania 1/8 finału Euro 2020 przystępowała w roli zdecydowanego faworyta. Austriacy postawili im jednak na Wembley bardzo trudne warunki, czego efektem był bezbramkowy remis po zakończeniu podstawowego czasu gry. Drugiego ćwierćfinalistę Mistrzostw Europy wyłoniła jednak dogrywka, w której najpierw wynik otworzył Federico Chiesa, a kilka chwil później na 2:0 podwyższył go Matteo Pessina. Nadzieje Austriakom przywrócił jeszcze Sasa Kalajdzic, ale było to wszystko, na co było ich stać w tym meczu.

Rywal Włoch w ćwierćfinale Euro 2020

Reprezentacja Włoch na swojego rywala będzie musiała jeszcze poczekać. To z kim zmierzy się w walce o półfinał zadecyduje drugi niedzielny mecz 1/8 finału Euro 2020, w którym na Estadio La Cartuja w Sewilli o godzinie 21:00 zmierzą się jedenastki Belgii i Portugalii. To właśnie jeden z tych zespołów będzie rywalem Włoch w ćwierćfinale.

Ćwierćfinałowy mecz, w którym reprezentacja Włoch zagra ze zwycięzcą spotkania Belgia – Portugalia rozegrany zostanie w piątek 2 lipca o godzinie 21:00 na Allianz Arena w Monachium.