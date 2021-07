W sobotę poznaliśmy kolejnych dwóch półfinalistów Euro 2020. Zespołami, które awansowały do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy zostały reprezentacje Danii i Anglii.

W sobotę 3 lipca rozegrano dwa ostatnie spotkania 1/4 finału Euro 2020

W pierwszym spotkaniu reprezentacja Danii pokonała 2:1 Czechów, natomiast w drugim Anglia ograła z Ukrainę

Anglia zmierzy się z Danią o awans do finału

Czechy – Dania 1:2. Duński dynamit już w półfinale

Po bardzo dobrych występach przeciwko Rosji i Walii reprezentacja Danii przystępowała do meczu z Czechami w roli faworyta. Podopieczni Kasper Hjulmanda nie zawiedli, stanęli na wysokości zadania i awansowali do półfinału Euro 2020. Po pierwszej połowie Duńczycy prowadzili 2:0 po trafieniach Thomasa Delaney’a i Kaspera Dolberga. Tuż po przerwie Czesi zdobyli kontaktowego gola za sprawą Patrika Schicka, ale to było wszystko na co było stać ich w tym meczu.

Ukraina – Anglia 0:4. Bez niespodzianki w Rzymie

Ostatnim półfinalistą Euro 2020 została reprezentacja Anglii, która w ostatnim ćwierćfinałowym meczu mierzyła się na Stadio Olimpico z reprezentacją Ukrainy. Drużyna Garetha Southgate’a nie dała żadnych szans swojemu przeciwnikowi pewnie wygrywając 3:0. Po pierwszej połowie prowadzili 1:0 po premierowym na tym turnieju trafieniu Harry’ego Kane. Po przerwie kapitan angielskiego zespołu dołożył kolejnego gola, a w międzyczasie na listę strzelców wpisał się również Harry Maguire. Anglicy nie zamierzali jednak na tym poprzestawać i zdobyli jeszcze czwartego gola po uderzeniu Jordana Hendersona.

