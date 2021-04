Mancini skomentował temat szczepienia reprezentacji Włoch przed Euro

Piłkarska reprezentacja Włoch będzie w uprzywilejowanym położeniu, ponieważ zostanie zaszczepiona przeciwko COVID-19 przed Mistrzostwami Europy. Głos w tej sprawie zabrał natomiast selekcjoner Sqaudra Azzurra, który podkreślił, że najpierw taki przywilej powinny mieć osoby starsze.

Squadra Azzurra z pewnym przywilejem

Piłkarska reprezentacja Włoch już 11 czerwca zacznie zmagania na Euro. Przed spotkaniami w ramach Mistrzostw Europy podopieczni Roberto Manciniego i cały sztab szkoleniowy Squadra Azzurra zostaną zaszczepieni przeciwko koronawirusowi. Prezydent Włoskiej Federacji Piłkarskiej Gabriele Gavina zakomunikował również, że szczepienie przejdą reprezentanci Włoch na Igrzyska Olimpijskie.

W związku z tym, że wprowadzanie szczepionek we Włoszech nie było tak dynamiczne, jak pierwotnie zakładano, to pojawiły się w tym kraju pewne obawy związane ze szczepionkami. Tym bardziej że nie zostało jeszcze określone, jakimi szczepionkami dane grupy ludzi będą szczepione. Wpływ na to miała sytuacja związana z tym, że niektóre kraje przerwały szczepienie osób poniżej 30. roku życia preparatem Astra Zeneca. Tymczasem do sprawy odniósł się opiekun Squadra Azzurra.

– Mam nadzieję, że szczepionkę dostaną w pierwszej kolejności osoby, które tego potrzebują najbardziej. Mam na myśli przede wszystkim osoby starsze – mówił Roberto Mancini cytowany przez Football Italia.

– Zobaczymy, co stanie się później. Prawdą jest, że dużo podróżujemy. Chociaż mieliśmy moment, gdy wszyscy w ekipie mieli negatywne wyniki wymazów, to ostatecznie po naszych podróżach do Bułgarii i na Litwę pojawiły się wyniki pozytywne związane z COVID-19 – kontynuował Mancini.

Euro na Stadio Olimpico z kibicami

Włochy będą jednym ze współgospodarzy Euro 2020. Na Stadio Olimpico będą mogli pojawić się kibice, które będzie mogło zostać wypełnione w 25 procentach pojemności stadionu. W tej kwestii selekcjoner Squadra Azzurra też zabrał głos. – Mam nadzieję, że stadiony otworzą się wcześniej w Serie A. Oczywiście z zachowaniem środków ostrożności – rzekł Mancini.

– Nie powinno być problemu, biorąc pod uwagę, że są to otwarte przestrzenie. Mam również nadzieję, że w tym miesiącu będziemy mogli powoli widzieć powrót do normalności. Wraz z powrotem dzieci do uprawiania sportu i otwierania branż, takich jak bary, restauracje i teatry – powiedział opiekun reprezentacji Włoch.

