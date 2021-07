W piątek reprezentacja Belgii uległa Włochom (1:2) w ćwierćfinale Euro 2020. W spotkaniu wziął udział Kevin De Bruyne, który przyznał, że zrobił to pomimo, że ma zerwane więzadła w kostce.

W piątek reprezentacja Belgii odpadła z Euro 2020 po porażce z Włochami (1:2)

W spotkaniu wystąpił Kevin De Bruyne. Belg wyznał, że zrobił to pomimo bólu spowodowanego zerwanymi więzadłami w kostce

Kevin De Bruyne grał z Włochami z zerwanymi więzadłami w kostce

Kevin De Bruyne ujawnił, że w piątkowym meczu grał z zerwanymi więzadłami w kostce. Świetne gole autorstwa Nicolo Barelli oraz Lorenzo Insigne wystarczyły, by odesłać reprezentację Belgii do domu już po ćwierćfinale. Rzut karny, wykonany przez Romelu Lukaku tuż przed przerwą, dał Czerwonym Diabłom nadzieję, ale ostatecznie okazała się ona płonna. Po spotkaniu Kevin De Bruyne wyznał, że w starciu z reprezentacją Włoch nie był w pełni zdrowy.

– Ostatnie cztery czy pięć tygodni było dla mnie dziwne. Chcę jednak wyjątkowo podziękować personelowi medycznemu. To, że zagrałem przeciwko Włochom, to cud, bo mam uszkodzoną kostkę. Zerwane więzadła. Czułem się jednak odpowiedzialny za reprezentowanie mojego kraju. Szkoda, że nie udało mi się zrobić więcej, by wpłynąć na wynik – powiedział pomocnik Manchesteru City.

Jak przyznał, ostatnie kilka tygodni było dla niego wyjątkowo ciężkie. W finale Ligi Mistrzów przedwcześnie opuścił boisko po starciu z Antonio Ruedigerem, po którym doznał urazu twarzy. Zdołał wykurować się na trzeci mecz fazy grupowej Euro 2020, ale odniósł kolejną kontuzję. Pomimo, że zrobił wszystko, by pomóc drużynie, ta pożegnała się z turniejem już na etapie ćwierćfinału. Teraz Belga czekają krótkie wakacje, w trakcie których zrobi wszystko, by jak najszybciej powrócić do pełni zdrowia i jak najszybciej być do dyspozycji Pepa Guardioli w Manchesterze City.