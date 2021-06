Holandia zdała ostatni test przed Euro 2020

Reprezentacja Holandii bez większych problemów pokonała 3:0 Gruzję. Dla Oranje był to ostatni sparing przed zbliżającym się Euro 2020.

Chęci to za mało

Holandia od pierwszego gwizdka sędziego narzuciła własne tempo. Gruzja starała się utrudniać grę przeciwnikowi. Próbowała stosować wysoki pressing i agresywny odbiór, ale nie zawsze było to dobrze wykonane. Spowodowało to, że po dziesięciu minutach gry, sędzia Erik Lambrechts wskazał na wapno. Do piłki podszedł Memphis Depay, który przymierzył precyzyjnie w prawy dolny róg bramki. Do przerwy nie zobaczyliśmy więcej goli.

Kapitalny występ Depay’a

Po zmianie stron Gruzja znów nie ustrzegła się błędów. W 55. minucie wykonywała wrzut z autu, ale straciła futbolówkę. Chwilę później Depay zagrał świetnie do Wouta Weghorsta, który uderzył bez zarzutu w lewy róg bramki.

Gospodarze regularnie gościli w szesnastce oponenta, który w 76. minucie przyjął trzeci i ostatni cios. Depay obrócił się bardzo dobrze z piłką, ale jego uderzenie zatrzymał Giorgi Loria. Czujny był jednak Ryan Gravenberch, który strzelił w kierunku lewego słupka. Finalnie Oranje triumfowali 3:0.

Niedzielna potyczka była dla Holandii ostatnim testem przed Euro 2020. Na Mistrzostwach Europy Oranje zagrają w fazie grupowej z: Ukrainą, Austrią oraz Macedonią Północną.