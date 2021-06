Mecz Holandia – Czechy w niedzielę 27 czerwca o godzinie 18:00 rozegrany zostanie w ramach 1/8 finału Euro 2020. Znamy już wyjściowe składy na mecz. W roli faworyta na murawę wybiegną podopieczni Franka de Boera. Podajemy podstawowe jedenastki, w jakich obie drużyny zaczną rywalizację na Puskas Arena w Budapeszcie.

Mecz Holandia – Czechy to pierwsze niedzielne spotkanie 1/8 finału Euro 2020

Zwycięzca tego pojedynku zagra w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Danią

Według bukmacherów faworytem do awansu jest reprezentacja Holandii

Holandia – Czechy: składy

Holandia: Stekelenburg – Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt – De Jong, De Roon, Wijnaldum – Depay, Malen

Czechy: Vaclik – Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek – Soucek, Holes – Masopust, Barak, Sevcik – Schick

Reprezentacja Holandii w fazie grupowej odniosła komplet zwycięstw, pokonując kolejno Ukrainę, Austrię i Macedonię Północną. Teraz czeka ją jednak pojedynek z bardziej wymagającym rywalem, na pokonanie którego sposób znaleźli do tej pory tylko Anglicy. Drużyna, której jednym z liderów jest Tomas Soucek pokonała 2:0 Szkocję i zremisowała 1:1 z Chorwacją.

Holandia – Czechy: kto wygra?

Reprezentacja Holandii przystąpi do niedzielnego spotkania w roli faworyta, ale nie może lekceważyć swojego przeciwnika, który w przeszłości sprawiał mu wiele problemów. Nie ma jednak wątpliwości, że to właśnie Pomarańczowi są faworytem do zwycięstwa i zameldowania się w ćwierćfinale Euro 2020.

Z dużym zainteresowaniem niedzielne spotkanie w Budapeszcie oglądać będą również reprezentanci Danii. To właśnie zwycięzca meczu Holandia – Czechy będzie ich rywalem w walce o półfinał.

Holandia – Czechy: transmisja online i w telewizji

Wszystkie mecze mistrzostw Europy w piłce nożnej 2021 można oglądać w TVP, TVP Sport i na stronie internetowej sport.tvp.pl. Z meczu Holandia – Czechy: transmisja online i w telewizji rozpocznie się o godzinie 18:00.

