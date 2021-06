Reprezentacja Anglii w szlagierze Mistrzostw Europy zmierzy się z Niemcami w ramach 1/8 finału. Przed tym spotkaniem kilka zdań na konferencji prasowej wyraził selekcjoner Synów Albionu. Mecz odbędzie się na słynnym stadionie Wembley.

Arcyciekawie zapowiada się wtorkowe starcie Anglia – Niemcy

Synowie Albionu przystąpi do tej potyczki jako zwycięzca grup D

Anglia po raz ostatni pokonała niemiecką ekipę na wielkim turnieju w 2000 roku

Reprezentacja Anglii przed weryfikacją na Mistrzostwach Europy

Reprezentacja Anglii w fazie grupowej wywalczyła siedem punktów. Z kolei podopieczni Joachima Loewa cztery oczka. Niemniej piłkarze Die Mannschaft rywalizowali w grupie śmierci z Portugalią i Francją. Mimo wszystko opiekun wyspiarzy wierzy, że we wtorkowy wieczór to angielscy kibice będą mieli powody do radości.

– To bez wątpienia mecz warty więcej niż awans do ćwierćfinału turnieju. Podobnie było jednak w spotkaniu Belgia – Portugalia. Dla mojej drużyny to świetna szansa na to, aby napisać nową historię meczów z reprezentacją Niemiec – mówił Gareth Southgate cytowany przez BBC Sport.

– Zagramy przeciwko bardzo dobrej drużynie. Słyszysz, że Niemcy są takie, a Niemcy są tamte, a potem patrzysz na personalia tego zespołu i widzisz czterech mistrzów świata i około sześciu zwycięzców Ligi Mistrzów. Doświadczenie tej ekipy to dla niej wartość dodana – przekonywał opiekun Synów Albionu.

– Jestem pewny, że nie będą się obawiać przyjazdu na Wembley. Tym samym musimy zagrać jak najlepiei. Musimy być dobrze przygotowani taktycznie, fizycznie i mentalnie – kontynuował Southgate.

Hitowe starcie odbędzie się we wtorek o godzinie 18:00. W pięciu ostatnich potyczkach między obiema drużynami trzykrotnie górą byłą niemiecka ekipa, raz miał miejsce remis i raz górą byli Anglicy.

