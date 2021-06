Sprawdź dzisiejsze mecze na Euro 2020. Wtorek (15 czerwca) to piąty dzień rywalizacji w turnieju finałowym Euro 2020. Dziś będziemy mogli nieco odetchnąć, bo czekają nas tylko dwa spotkania, ale wśród nich hit pierwszej kolejki fazy grupowej. Do rywalizacji przystąpią drużyny z grupy F, która przez wielu określana jest “grupą śmierci”. W pierwszym meczu broniąca tytułu reprezentacja Portugalii zmierzy się z Węgrami, natomiast w drugim spotkają dwaj giganci europejskiej piłki – reprezentacje Francji i Niemiec.

Mecz Węgry – Portugalia

O godzinie 18:00 czeka nas rozgrzewka. Na Puskas Arena w Budapeszcie reprezentacja Węgier podejmować będzie faworyzowaną Portugalię. Zespół Fernando Santosa przystępuje do turnieju w roli obrońcy tytułu, który zdobył pięć lat temu na francuskich boiskach. Teraz drużyna mająca w swoich szeregach Cristiano Ronaldo również zaliczana jest do wąskiego grona faworytów, ale o powtórzenie sukcesu z Euro 2016 może być bardzo trudno.

Portugalczyków trudna przeprawa czeka już w fazie grupowej, w której przyjdzie im mierzyć się z wyżej notowanymi zespołami Francji i Niemiec. Wcześniej, bo już we wtorek zagrają na wyjeździe z Węgrami i jeżeli chcą myśleć o awansie z grupy muszą w tym meczu meczu sięgnąć po komplet punktów. Węgrzy bardzo dobrze zdają sobie sprawę, w jakiej grupie przyjdzie im rywalizować, ale z pewnością żadnemu z faworytów łatwo nie oddadzą punktów.

Mecz Francja – Niemcy

Na zakończenie pierwszej części rywalizacji w fazie grupowej Euro 2020 czeka nas prawdziwy hit. Na Allianz Arena w Monachium zmierzą się ze sobą reprezentacje Francji i Niemiec. Obie te drużyny zaliczane są do wąskiego grona zespołów, które uważane są za kandydatów do końcowego triumfu. Według ekspertów większe szanse mają Francuzi, którzy dysponują bardzo mocnym, ale również szerokim składem. Wystarczy spojrzeć na ofensywnych zawodników, jakich do swojej dyspozycji ma Didier Deschamps. Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Karim Benzema – to mówi wszystko.

Reprezentacja Niemiec, mimo problemów z którymi się borykała, do turnieju również przystępuje z dużymi nadziejami. Do drużyny w ostatnim czasie po dłuższej przerwie wrócili Mats Hummels i Thomas Mueller, co niewątpliwie powinno być wzmocnieniem defensywy i ofensywy zespołu. Obok doświadczonych zawodników na murawach Euro 2020 zobaczymy również młodszą generację niemieckich piłkarzy. Dla wielu z nich będzie to pierwszy taki turniej w karierze. Niewątpliwie będą chcieli jednak potwierdzić swoją wartość na międzynarodowej arenie. Pierwszy test już we wtorek.

