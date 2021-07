Ciągle nie milkną echa kontrowersji po półfinale Euro 2020. Anglia pokonała po dogrywce Danię 2:1, zdobywając decydującą bramkę po rzucie karnym, którego zdaniem wielu, nie powinno być. Były reprezentant Anglii John Barnes, ekspert BonusCodeBets powiedział, że jego zdaniem karnego nie było.

Anglia awansowała do finału Euro 2020, wygrywając w półfinale z Danią 2:1

W finale Synowie Albionu zagrają z Włochami, którzy pokonali w rzutach karnych Hiszpanię

John Barnes żałuje, że Dania odpadła w ten sposób, ale wiele już widział w piłce, więc nie jest zaskoczony

Anglia – Dania: kontrowersyjny rzut karny

– Według mnie nie było rzutu karnego. Taka jest jednak piłka nożna, takie rzeczy się zdarzają. Nie czułem, że to był karny i po obejrzeniu powtórki myślałem, że VAR to odkręci, ale tego nie zrobił – powiedział Jonh Barnes. – Mam do Duńczyków wielki szacunek, ponieważ to jest coś strasznego, odpaść w półfinale w ten sposób. To jest wielkie nieszczęście i my też nie chcielibyśmy pożegnać się tak z turniejem – dodał były reprezentant Anglii.

Włochy – Anglia: Sterling bohaterem?

Raheem Sterling zagrał bardzo dobry mecz z Danią, ale wiele osób miało do niego pretensje, że wymusił rzut karny. John Barnes widzi w nim największe zagrożenie dla reprezentacji Włoch w niedzielnym finale. – Finał nie ma faworyta. Szanse obu zespołów są równe. Włosi nie przegrali od ponad 30 meczów i grają na Euro bardzo dobrze. Prezentowali bardzo fajną, ofensywną piłkę, dopiero w półfinale musieli zagrać inaczej z Hiszpanią, która dominowała w posiadaniu piłki – mówił Barnes.

Legenda angielskiej piłki jako słabość włoskiego zespołu wskazuje parę włoskich stoperów. – Jeśli mamy szukać gdzieś słabych punktów Italii, to wskazałbym zaawansowany wiek i mniejszą mobilność Giorgio Chielliniego i Leonardo Bonucciego. Są oni doświadczeni, silni i nie panikują, ale szybkość i zwinność Sterlinga może być dla nich problemem. Czeka nas wielkie widowisko i jestem bardzo podekscytowany – powiedział John Barnes.

Finał Włochy – Anglia odbędzie się w niedzielę 11 lipca. Początek meczu o godzinie 21:00.