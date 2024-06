Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Patrik Schick oraz Lukas Provod

Gruzja – Czechy 1:1

Sobotnie zmagania na EURO 2024 rozpoczęliśmy od wizyty w Hamburgu. To właśnie na obiekcie HSV odbyło się spotkanie reprezentacji Gruzji z Czechami. Podopieczni Ivana Haska przez większą część meczu dominowali nad rywalem, ale na przerwę to rywale schodzili z prowadzeniem. Na listę strzelców wpisał się Georges Mikautadze, który z rzutu karnego pokonał Jindricha Stanka. W drugiej odsłonie Czesi zdołali odpowiedzieć trafieniem Patrika Schicka. Jednak finalnie był to ostatni gol w tym meczu. Spotkanie ostatecznie zakończyło się podziałem punktów.

Pozostałe sobotnie mecze (22.06)

18:00: Turcja – Portugalia (sprawdź typy na mecz)

21:00: Belgia – Rumunia (sprawdź typy na mecz)

