Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vladimir Coufal oraz Khvicha Kvaratskhelia

Podział punktów w meczu Gruzja – Czechy

Sobotnie zmagania na EURO 2024 rozpoczęliśmy od spotkania reprezentacji Czech z Gruzją. Zdecydowanym faworytem tego meczu byli Ivana Haska, którzy w pierwszym meczu na turnieju postawili trudne warunki Portugalczykom (porażka 1:2). Natomiast przed pierwszym gwizdkiem nie można było zupełnie skreślać debiutanta na Mistrzostwach Europy. Piłkarze Willy’ego Sagnola z dobrej strony zaprezentowali się w rywalizacji przeciwko Turkom (porażka 1:3).

Rywalizacja w Hamburgu mogła rozpocząć się idealnie dla Czechów. W 23. minucie gola strzelił Adam Hlozek, ale to trafienie finalnie nie zostało uznane przez zagranie ręką. W końcówce pierwszej odsłony arbiter dostrzegł przewinienie w polu karnym i podyktował jedenastkę dla Gruzji. Do piłki podszedł Georges Mikautadze, który ostatecznie wygrał pojedynek z Jindrichem Stankiem.

Ręka w polu karnym, VAR i… Gruzja obejmuje prowadzenie w meczu z Czechami!



🔴📲 Oglądaj #GEOCZE ▶️ https://t.co/b4s1h2KCwH pic.twitter.com/aCxtIFC0pL — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 22, 2024

W drugiej połowie to Czesi zaczęli przeważać, którzy musieli odrabiać straty. Jednak co jakiś czas Gruzini potrafili odgryzać się rywalowi, grając z kontry. W 59. minucie podopieczni Ivana Haska doprowadzili do wyrównania. A mianowicie zrobił to Patrik Schick, który uderzeniem głową wpakował futbolówkę do bramki.

W dalszej części meczu mieliśmy zdecydowanie mniej emocji. Piłkarze wyglądali, jakby już opadli z sił. Dlatego ostatecznie nie obejrzeliśmy więcej trafień, a rywalizacja zakończyła się podziałem punktów.

Gruzja – Czechy 1:1

Mikautadze (45+4’) – Schick (59’)

