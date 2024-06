Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Vanja Drkusić oraz Dusan Vlahović

Słowenia – Serbia 0:0

Czwartkowe zmagania na EURO 2024 rozpoczęły się od niezbyt ekskluzywnego meczu. Reprezentacja Słowenii bowiem podejmowała Serbię. Od pierwszych minut drużyny nastawiły się na walkę w środku pola, przez co sytuacji bramkowych mieliśmy jak na lekarstwo. Najczęściej do głosu dochodził Aleksandar Mitrović, lecz doświadczony napastnik dziś podejmował złe wybory, a jego celownik rozstrojony. Wydawało się, że mecz skończy się bezbramkowym remisem, ale w 69. minucie to podopieczni Matjaża Keka znaleźli drogę do bramki. A właściwie zrobił to Zan Karnicnik. Serbowie próbowali pokonać Jana Oblaka i udało im się to zrobić w ostatniej akcji meczu. Bohaterem został Luka Jović, który dał swojej drużynie nadzieję na wyjście z grupy. Spotkanie finalnie zakończyło się remisem 1:1.

