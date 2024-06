Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Dominik Szoboszlai

Oficjalne składy na mecz Węgry – Szwajcaria

Już o godzinie 15:00 rozpocznie się drugim mecz Euro 2024 w Niemczech. Po wygranej reprezentacji Niemiec nad Szkocją aż 5:1 przychodzi teraz czas na pozostałe dwie ekipy, które znajdują się w grupie A. Mowa tu oczywiście o reprezentacji Węgier oraz Szwajcarii. Obie te drużyny z pewnością liczą, że uda im się zająć 2. lokatę na koniec fazy grupowej, a co za tym idzie wyjść z grupy.

Zadanie to jednak nie będzie łatwe, bowiem zarówno Madziarze, jak i Helweci stają na podobnym poziomie. Choć, naturalnie trzeba podkreślić, że nieco bardziej faworyzowana jest ekipa ze Szwajcarii, a to ze względu na m.in. bogatszą historię na mistrzostwach Europy. Niemniej przeszłość na boisku nie ma znaczenia i liczy się tylko to, co tu i teraz. Tak więc selekcjonerzy obu ekip właśnie odkryli karty i przedstawili swoje jedenastki na ten pojedynek. Zobacz także typy na ten mecz.

Węgry: Gulacsi – Kerkez, Szalai, Orban, Lang, Fiola, Nagy, Schafer, Szoboszlai, Sallai,Varga

Szwajcaria: Sommer – Widmer, Schar, Akanji, Rodriguez, Ndoye, Freuler, Xhaka, Aebischer, Vargas, Duah

