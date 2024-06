Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kibice reprezentacji Węgier

Pomimo biletów mogą nie wejść na obiekt

Już dzisiaj rozpoczyna się drugi dzień Euro 2024 w Niemczech. Turniej o mistrzostwo Europy powali nabiera tempa i rozkręca się. Wczoraj wieczorem podczas inauguracyjnego starcia Niemców ze Szkotami oglądaliśmy w sumie aż sześć bramek i ogrom pięknych akcji. Nie inaczej powinno być dzisiaj, bowiem czekają nas trzy ciekawe mecze. Węgrów ze Szwajcarią, Hiszpanów z Chorwacją oraz Włochów z Albanią.

To pierwsze starcie, które rozpocznie się już o godzinie 15:00 może jednak nieco odbiegać od pozostałych. Wszystko bowiem przez fakt, że samolot z kibicami reprezentacji Węgier z Budapesztu uległ opóźnieniu. Według informacji Mate Szabo ze “Sport TV” lot zaplanowany na godzinę 8:25 odbył się dopiero dwie godziny później. Oznacza to, że Madziarze przylecą do Kolonii nie o godzinie 10, a po 12. A to znacząco utrudnia przedostanie się kibicom z lotniska na stadion.

Z portu lotniczego na stadion jest około 100 kilometrów, co oznacza, że korzystając z pociągu lub też autobusu fani z Węgier najprawdopodobniej spóźnią się na mecz.

