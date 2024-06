Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Vincenzo Montella chwali Kenana Yildiza

Reprezentacja Turcji przygotowuje się do EURO 2024. Podopieczni Vincenzo Montelli we wtorek rozegrali pierwszy sparing przed turniejem. Turcy bezbramkowo zremisowali z kadrą Włoch. Natomiast finaliście mistrzostw Europy już we wtorek zmierzą się z reprezentacją Polski.

Vincenzo Montella ma w swoim arsenale niezwykle utalentowanych piłkarzy. Szkoleniowiec w rozmowie z mediami poruszył temat jednej z perełek – Kenana Yildiza. Selekcjoner reprezentacji Turcji skierował w stronę piłkarza Juventusu niezwykle ciepłe słowa. Trener uważa, że 18-latek ma przed sobą świetlaną przyszłość.

Zobacz również: Terminarz EURO 2024

– Od października gdy debiutował w reprezentacji, wzmocnił się pod względem fizycznym. To nowoczesny zawodnik, ma wszystko, czego potrzeba. Jednocześnie ma dopiero dziewiętnaście lat i może się podciągnąć właściwie w każdym elemencie, na przykład w zarządzaniu poszczególnymi momentami meczu. Już teraz jest świetny, a przed nim świetlana przyszłość. W jego wieku bycie dojrzałym nie jest czymś oczywistym, więc mam nadzieję, że taki pozostanie – powiedział Vincenzo Montella, cytowany przez „Tuttosport” oraz serwis „JuvePoland”.

Reprezentacja Turcji w fazie grupowej EURO 2024 zmierzy się z Gruzją, Portugalią oraz Czechami. Wielu stawia, że podopieczni Vincenzo Montelli mogą być czarnym koniem mistrzostw Europy.

Sprawdź także: Juventus pożegna napastnika, powrót do ojczyzny