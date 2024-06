Juventus pożegna napastnika, powrót do ojczyzny

Juventus w nowej kampanii nie będzie mógł liczyć na Kaio Jorge'a. Zawodnik osiągnął porozumienie z Cruzeiro. Do finalizacji transakcji potrzebna są tylko pomyślne testy medyczne.

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Kaio Jorge

Kaio Jorge zamienia Juventus na Cruzeiro

Juventus kończy swoją współpracę z Kaio Jorge. Brazylijczyk trafił do ekipy z Allianz Stadium w 2021 roku. Niemniej nie przekonał do siebie sterników Starej Damy. Brazylijczyk ponadto zmagał się z kłopotami zdrowotnymi.

Cruzeiro natomiast oficjalnie poinformowało, że osiągnęło porozumienie w sprawie transferu Kaio Jorge’a. Zawodnik zwiąże się z klubem z Ameryki Południowej kontraktem na pięć lat. Dziennikarz Gianluca Di Marzio przekazał natomiast, że suma transakcji wyniesie siedem milionów euro. Jednocześnie sternicy Starej Damy zapewni sobie pewien procent od sprzedaży Brazylijczyka w przyszłości.

O Cruzeiro comunica que chegou a um acordo verbal para a transferência, em definitivo, de Kaio Jorge, junto à Juventus-ITA e ao estafe do atleta.



O atacante é esperado em Belo Horizonte ainda nesta semana. Caso todas as condições negociais sejam mantidas e o atleta seja… pic.twitter.com/DNyR1aKeuv — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) June 5, 2024

Kaio Jorge jednocześnie wraca do Brazylii, chociaż do innego klubu. 22-latek to wychowanek Santosu, który w ekstraklasie brazylijskiej wystąpił jak na razie w 42 meczach. Zdobył w nich pięć bramek i zaliczył trzy kluczowe podania. Ogólnie w ekipie z Estadio Urbano Caldeira piłkarz rozegrał 84 mecze, zdobywając w nich 17 bramek.

W ostatniej kampanii Kaio Jorge reprezentował barwy Frosione Calcio, gdzie był wypożyczony. Brazylijski napastnik wystąpił łącznie w 20 spotkaniach Serie A, w których zdobył trzy bramki. Ostatecznie drużyna piłkarza nie wywalczyła utrzymania w lidze, zajmując finalnie 18. miejsce w tabeli z dorobkiem 35 punktów na koncie.

