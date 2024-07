Jeśli spojrzeć na wartość kadry Anglii oraz Szwajcarii, to zobaczymy ogromną przewagę Synów Albionu. Są oni wyceniani bowiem na 1,53 miliarda euro, zaś Helweci tylko na 281 milionów. Czy ta różnica pomoże awansować Anglii do półfinału Euro 2024?

Sipa US / alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham i Manuel Akanji

Wartość wskazuje faworyta ćwierćfinału Euro 2024?

Pierwszym dzisiejszym ćwierćfinałowym starciem na Euro 2024 będzie rywalizacja reprezentacji Anglii ze Szwajcarami. Jeszcze przed startem turnieju w Niemczech powiedzielibyśmy, że absolutnym faworytem do wygrania tego spotkanie będą piłkarze Garetha Southgate’a, ale po dotychczasowych meczach trudno o czymś takim w ogóle pomyśleć, bowiem Synowie Albionu grają bardzo, ale to bardzo słabo. Z kolei reprezentacja Szwajcarii pomimo braku wielkich, światowych gwiazd radzi sobie doskonale i potrafi ograć nawet mocniejszych od siebie, co udowodniała w meczu z Włochami. Stąd też tego wieczora można spodziewać się ekscytującej, ale wyrównanej rywalizacji w walce o półfinał Euro.

Niemniej jest jedna statystyka, która przemawia zdecydowanie na korzyść Anglików. Mowa tu o wartości kadry zespołu narodowego. Drużyna z Wysp Brytyjskich wyceniana jest przez serwis “Transfermarkt” na – uwaga – 1,53 miliarda euro. Zaś Szwajcarzy warci są raptem 281,5 miliona euro. Oznacza to, że ekipa z Wysp Brytyjskich – czysto na papierze – powinna zmieść z powierzchni zmieni rywali, bowiem jest od nich aż o ponad pięć razy droższa.

Reprezentacja Anglii Reprezentacja Szwajcarii Jude Bellingham (180 mln euro) Manuel Akanji (45 mln euro) Phil Foden (150 mln euro) Gregor Kobel (40 mln euro) Bukayo Saka (140 mln euro) Denis Zakaria (25 mln euro)

Jeśli spojrzeć na trzech najdroższych graczy w danej kadrze, to doskonale widać tę dysproporcję. Trzech najdroższych Anglików wartych jest 470 milionów euro. Zaś Szwajcarzy raptem 110 milionów.

