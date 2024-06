Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Euro 2024. Spalletti przyznaje się do błędów

W meczu Szwajcaria – Włochy trudno było wskazać wyraźnego faworyta, ale chyba nikt nie spodziewał się, że Helweci tak mocno zdominują swoich przeciwników. W 34. minucie Remo Freuler wykorzysta podanie Rubena Vargasa, a tuż po zmianie stron asystujący popisał się kapitalnym trafieniem w górny róg bramki Donnarummy.

Italia w meczu na Olympiastadion w Berlinie zaprezentowała się wyjątkowo bezbarwnie i zasłużenie przegrała. Tym samym obrońcy tytułu z Euro 2020 żegnają się z Mistrzostwami Europy już po pierwszym meczu fazy pucharowej. Szwajcaria awansowała do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z lepszym z pary Anglia – Słowacja.

Jak występ swojej drużyny ocenił Luciano Spalletti, trener Azzurrich?

– Odpowiedzialność za odpadnięcie z Euro 2024 spoczywa na mnie. To ja dokonałem takich wyborów. Teraz już nie możemy zrobić nic więcej. Co z moją przyszłością? Porozmawiam z prezydentem Gabriele Graviną, ponieważ zawsze zachowywał się wobec mnie jak wspaniała osoba i przekonam się, co będzie miał mi do powiedzenia.

Spaletti nie zaskoczył odkrywczym podsumowanie, podobnie jak jego ekipa nie zaskoczyła efektownym stylem gry. Jego kontrakt z włoską federacją obowiązuje do 31 lipca 2026 roku.