Oto wyniki, które dadzą Chorwacji awans do 1/8 finału Euro 2024

Reprezentacja Chorwacji po remisie z Włochami (1:1) ma zaledwie dwa punkty na koncie. Mimo tego Chorwaci wciąż mają szanse na awans do 1/8 finału Euro 2024.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Chorwacja z szansami na awans do 1/8 finału Euro 2024. Oto potrzebne wyniki

Reprezentacja Chorwacji w dramatycznych okolicznościach zremisowała 1:1 z Włochami. Drużyna Zlatko Dalicia była o krok od oficjalnego awansu do 1/8 finału Euro 2024, ale wszystkie plany Chorwatów zburzył Mattia Zaccagni, który trafił do bramki w 98. minucie spotkania.

Spotkanie było także wyjątkowe dla Luki Modricia, który stał się najstarszym strzelcem w historii mistrzostw Europy. Teraz gwiazdor Realu Madryt musi trzymać kciuki za swojego klubowego kolegę – Jude’a Bellinghama. Wysoka wygrana Anglików ze Słowenią zwiększy szanse awansu Chorwatów.

Co się musi stać, żeby Chorwacja awansowała do 1/8 finału Euro 2024?

Anglia pokona Słowenię 3:0 lub różnicą więcej niż trzech bramek Dania pokona Serbię dowolnym wynikiem Czechy przegrają z Turcją dowolnym wynikiem Gruzja przegra z Portugalią dowolnym wynikiem

Awans Chorwacji wydaje się mało prawdopodobny, bo potrzeba aż czterech korzystnych wyników. Jednak zwróćmy uwagę na to, że każde pojedyncze rozstrzygnięcie wygląda na całkiem możliwe. Jeśli Chorwatom dopisze trochę szczęścia, to mogą wyjść z grupy z zaledwie dwoma punktami. Na poprzednich turniejach mistrzowskich potrzeba było co najmniej trzech oczek.

