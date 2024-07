Orsato odesłany do domu. Marciniak faworytem na finał Euro 2024

Daniele Orsato na pewno nie posędziuje w finale Euro 2024. Włoski sędzia, jak informuje "Sky Sports" został odesłany do domu, co czyni Szymona Marciniaka głównym faworytem do poprowadzenia niedzielnego finału mistrzostw Europy.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Daniele Orsato

Marciniak posędziuje finał Euro 2024

Włoski sędzia Daniele Orsato nie otrzyma szansy poprowadzenia finału Euro 2024. Po sędziowaniu czterech spotkań, ostatniego w ćwierćfinale pomiędzy Anglią i Szwajcarią, Orsato powrócił do Włoch wraz ze swoimi asystentami, Giallatinim i Carbone. Ta decyzja oznacza koniec kariery Orsato, co sam zapowiedział przed rozpoczęciem turnieju.

W ekskluzywnym wywiadzie dla Sky Sport, udzielonym podczas zgrupowania sędziów przed Euro 2024 we Frankfurcie, Daniele Orsato ogłosił, że po turnieju zakończy swoją karierę. Marzył o tym, by zakończyć ją finałem w Berlinie. Jednak jego ostatnim meczem okazał się ćwierćfinał Anglia – Szwajcaria, czwarty mecz, który sędziował na Euro 2024, po spotkaniach Serbia – Anglia i Niemcy – Szwajcaria w fazie grupowej oraz Portugalia – Słowenia w 1/8 finału.

Po powrocie Orsato do Włoch, głównym kandydatem do sędziowania finału staje się Szymon Marciniak. Marciniak ma szansę na historyczną trójkę: finał mistrzostw świata, finał mistrzostw Europy i finał Ligi Mistrzów. To niezwykłe osiągnięcie dla każdego sędziego piłkarskiego, które pokazuje jego profesjonalizm i wysokie umiejętności. Co więcej, Rafał Rostkowski z TVP Sport przekazał, że UEFA już podjęła decyzję i polski arbiter poprowadzi nadchodzący finał. Teraz wystarczy jedynie wyczekiwać oficjalnego komuniktu.

