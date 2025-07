Liverpool szuka napastnika. Rozmawia z gwiazdą rywala z Premier League

Imago/ PA Images Na zdjęciu: Ibrahima Konate i Jean-Philippe Mateta

Liverpool walczy o snajpera z Francji

Florian Wirtz, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong – Liverpool do tej pory wydał już blisko 210 milionów euro, ale to nie oznacza, że skompletował kadrę na nowe rozgrywki. Teraz The Reds koncentrują się na pozyskaniu zawodnika, który zapewni im co najmniej kilkanaście bramek w sezonie. Na celowniku mistrzów Anglii znalazł się Jean-Philippe Mateta, przekonuje portal Footmercato.

Sześciokrotny reprezentant Francji to jedna największych gwiazd Crystal Palace. W sezonie 24/25 28-latek zdobył 17 bramek, w tym 14 w Premier League, z kolei w sezonie 23/25 udało mu się strzelić 19 goli – 16 w lidze angielskiej. Wychowanek Châteauroux to gwarancja trafień.

Portal Transfermarkt.com wycenia Matetę na 30 milionów euro, ale Liverpool niemal na pewno będzie musiał zaproponować od 10 do aż 20 milionów euro więcej. Kontrakt Francuza z Orłami wygasa 30 czerwca 2027 roku, co oznacza, że jego obecny pracodawca wcale nie musi spieszyć się ze sprzedażą. Przyszłość byłego zawodnika Mainz zależy także od tego, czy z klubem pożegna się Eberechi Eze. Jeżeli Anglik odejdzie z Selhurst Park, transfer kolejnej gwiazdy wydaje się właściwie wykluczony.