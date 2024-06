Niesamowite statystyki Zalewskiego na Euro. Lepszy jest tylko Kylian Mbappe

BSR Agency/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Mbappe nieznacznie lepszy od Zalewskiego

Reprezentacja Polski we wtorek zakończyła swoją przygodę na Euro 2024 w Niemczech. Biało-Czerwoni po trzech meczach fazy grupowej wrócili do domu. O odpadnięciu z turnieju zdecydowała porażka z Holandią (1:2) oraz Austrią (1:3). Na zakończenie mistrzostw Europy udało się jednak ekipie Michała Probierza zremisować z reprezentacją Francji. Wynik 1:1 z wicemistrzami świata z pewnością jest jednym z pozytywów tego turnieju.

Jednak jeśli chodzi o indywidualne objawienia, to z pewnością do takich graczy należy Nicola Zalewski. Wahadłowy AS Romy od początku kadencji Michała Probierza przeżywa najlepszy okres w reprezentacji Polski, ale podczas Euro 2024 jego forma była imponująca. 22-latek był motorem napędowym akcji ofensywnych naszego zespołu oraz dobrze radził sobie w defensywie.

Best dribble success rates in the #EURO2024 group stage (10+ attempted):



◎ 64.3% – Kylian Mbappé 🇫🇷

◎ 60.0% – Jamal Musiala 🇩🇪

◎ 60.0% – Nicola Zalewski 🇵🇱

◎ 54.5% – Pedro Neto 🇵🇹

◎ 53.9% – Georges Mikautadze 🇬🇪 pic.twitter.com/qfCwWbWH0J — WhoScored.com (@WhoScored) June 27, 2024

Szczególnie imponować może statystyka udanych dryblingów. Według portalu “Whoscored.com” Polak może pochwalić się jednym z najwyższych wskaźników procentowych w kwestii udanych dryblingów. Lepszy od naszego reprezentanta jest tylko Kylian Mbappe, który zanotował 64.3 procenta udanych pojedynków. Zalewski z kolei – wspólnie z Jamalem Musialą – ten procent ma na poziomie 60.