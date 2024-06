Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski może zmienić klub

Nicola Zalewski to bez wątpienia jeden z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy młodego pokolenia. 22-letni lewy wahadłowy lub też skrzydłowy pomimo młodego wieku ma już spory bagaż doświadczeń na najwyższym poziomie. Polak rozegrał już ponad 100 spotkań w barwach AS Romy, a mecz z reprezentacją Austrii na Euro 2024 był dla niego 20 spotkaniem w kadrze. Mimo tego oraz dobrej formy, jaką Zalewski prezentuje w ostatnim czasie w Biało-Czerwonych barwach, klub ze stolicy Włoch chce się go pozbyć.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Od momentu kiedy kiedy Daniele De Rossi przejął Romę, Nicola Zalewski ma problem z regularną grą, choć wcześniej pod wodzą Jose Mourinho mógł liczyć na częste występy. Teraz jednak legendarny środkowy pomocnik nie widzi Polaka w składzie swojej drużyny na przyszły sezon i jak donosi “RomaPress”, ten będzie mógł odejść, jeśli znajdzie się chętny.

Ten sam serwis jednocześnie informuje, że zainteresowane usługami 22-latka jest Torino. Średniak Serie A mógłby sprowadzić do siebie Nicolę Zalewskiego, ale wówczas gdyby Polak był częścią większej wymiany. Wspomniana już “RomaPress” donosi, że do AS Romy mógłby powędrować Raoul Bellanova, a w jego miejsce w rozliczeniu do Turynu poszedłby reprezentant Polski.

Umowa Zalewskiego z Romą wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na około 12 milionów euro.