Na zdjęciu: Kevin de Bruyne

Jutrzejsze mecze Euro 2024 (26 czerwca):

18:00 Słowacja – Rumunia (grupa E)

18:00 Ukraina – Belgia (grupa E)

21:00 Czechy – Turcja (grupa F)

21:00 Gruzja – Portugalia (grupa F)

Słowacja – Rumunia (grupa E)

W środę w pierwszej kolejności poznamy ostatnie rozstrzygnięcia w grupie E. W tym względzie ciekawie zapowiada się rywalizacja reprezentacji Słowacji z Rumunią. Ciekawie, ponieważ sytuacja ułożyła się tak, że obie drużyny zadowala remis. Takie rozstrzygnięcie da awans do fazy pucharowej jednej i drugiej drużynie. Tym samym trudno spodziewać się, aby któryś z zespołów podjął większe ryzyko i za wszelką cenę walczył o zwycięstwo. Ewentualna porażka może eliminować daną ekipę z dalszej rywalizacji.

Ukraina – Belgia (grupa E)

W drugim spotkaniu grupy D zmierzą się kolejne dwie drużyny, które mają na swoim kontach po trzy punkty. Reprezentacja Belgii jest wyraźnym faworytem pojedynku z Ukrainą, ale w żadnym wypadku nie może zlekceważyć przeciwnika. Ukraińcy w tym meczu muszą myśleć tylko o wygranej, bowiem nawet remis i zakończenie rywalizacji z czterema punktami może nie dać im awansu do fazy pucharowej. Możemy się więc spodziewać odważnej gry ze strony drużyny prowadzonej przez Serhija Rebrowa. Belgowie natomiast będą czekać na błędy przeciwników.

Czechy – Turcja (grupa F)

O godzinie 21:00 rozpoczną się natomiast ostatnie mecze w grupie F Euro 2024. W jednym z nich mająca na koncie trzy punkty reprezentacja Turcji zmierzy się z Czechami, które do tej pory zapisały na swoje konto tylko jedno oczko. Oba zespoły nie mogą kalkulować. Większa presja cięży jednak na Czechach, którzy potrzebują wygranej, aby awansować do 1/8 finału. Nie będzie im o to jednak łatwo, bowiem Turcja będzie chciała zrehabilitować się za wysoką porażkę 0:3 z Portugalią. Turkom do awansu potrzebny jest tylko jeden punkt.

Gruzja – Portugalia (grupa F)

Reprezentacja Portugalii dzięki dwóm wygranym jest pewna awansu do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie. Dzięki temu komfortowi selekcjoner Roberto Martinez będzie mógł oszczędzić swoich kluczowych zawodników i w ostatnim meczu z Gruzją dać szansę dublerom. Nawet jednak grając w rezerwowym składzie Portugalia będzie faworytem środowego spotkania. Ambitni Gruzini, którzy mają na koncie jeden punkt, z pewnością jednak zrobią wszystko, aby sprawić w tej konfrontacji niespodziankę i wywalczyć sensacyjny awans do 1/8 finału