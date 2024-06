Ilkay Gundogan na konferencji prasowej wypowiedział się na temat Jamala Musiali. Kapitan reprezentacji Niemiec wyznał, że jest on być może najważniejszym piłkarzem w zespole.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Gundogan docenia wkład Jamala Musiali. “Być może jest najważniejszym piłkarzem”

Reprezentacja Niemiec z przytupem rozpoczęła zmagania podczas Mistrzostw Europy 2024. Die Manschaft już po dwóch meczach w grupie zapewnili sobie awans do 1/8 finału. Zarówno w pierwszym, jak i drugim spotkaniu nie mieli żadnych problemów, aby odnieść pewne zwycięstwo. Na początek zmiażdżyli Szkocję, wygrywając (5:1) w Monachium. Następnie przed publicznością w Stuttgarcie pokonali (2:0) reprezentację Węgier.

Na szczególne wyróżnienie w zespole Juliana Nagelsmanna zasługuje Jamal Musiala. 21-latek od początku trwania turnieju błyszczy na niemieckich boiskach, niosąc swoją drużynę na własnych barkach. Gwiazda reprezentacji Niemiec i Bayernu Monachium w dwóch spotkaniach zdobyła dwie bramki. Ilkay Gundogan na konferencji prasowej nie mógł się nachwalić swojego młodszego kolegi. Co więcej, pomocnik FC Barcelony wróży mu wspaniałą przyszłość.

– Moim zdaniem jest niesamowity. Gra z nim to ogromna przyjemność. Potrafi dokonać nieoczekiwanego w każdej sytuacji i robi różnicę w naszym zespole. Być może jest najważniejszym piłkarzem dla nas w tym momencie zwłaszcza w tak młodym wieku gdy chodzi o kreowanie, ostatnie podanie i zdobywanie bramek, co jest bardzo ważnym aspektem, jeśli grasz jako zawodnik ofensywny – powiedział Gundogan na konferencji prasowej.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

– Uwielbiam go. Jest zawodnikiem kompletnym i dobrym chłopakiem. Bardzo skromnym. Jeśli dalej będzie robił to, co robi może być jednym z najlepszych – dodał kapitan reprezentacji Niemiec.

Jamal Musiala w reprezentacji Niemiec zadebiutował 25 marca 2021 roku w spotkaniu przeciwko Islandii. Mimo tak młodego wieku ma na swoim koncie aż 31 występów w drużynie narodowej, w której strzelił 4 bramki. Mistrzostwa Europy 2024 to dla 21-latka drugi europejski czempionat. Podczas Euro 2020 również był członkiem niemieckiej kadry, a na poprzednim turnieju rozegrał dwa mecze.