TOP3 klasyfikacji strzelców Euro 2024 po fazie grupowej. Sensacyjny lider!

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Georges Mikautadze

Najlepsi strzelcy fazy grupowej Euro 2024

W środę wieczorem zakończyła się faza grupowa Mistrzostw Europy 2024. Za nami niespełna dwa tygodnie zażartej rywalizacji, po której w grze o końcowe trofeum pozostało tylko szesnaście reprezentacji. Na niemieckich boiskach widzieliśmy nie tylko zaskakujące rezultaty, ale również przepiękne bramki. Podziwiać było co, bowiem kibice przed telewizorami i na trybunach byli świadkami aż 69 goli.

Wyścig o koronę króla strzelców jest niezwykle wyrównany. Po meczach w grupie w klasyfikacji prowadzi Georges Mikautadze z dorobkiem trzech bramek. Jednak bezpośrednio za jego plecami na 2. miejscu ex aequo znajduje się pięciu piłkarzy z identycznym dorobkiem strzeleckim. Oto jak wygląda czołówka klasyfikacji strzelców Euro 2024 po fazie grupowej.

Georges Mikautadze

Niespodziewanie, ale to nie oznacza, że niezasłużenie liderem klasyfikacji strzelców Euro 2024 po fazie grupowej jest Georges Mikautadze. Reprezentacja Gruzji sensacyjnie awansowała do 1/8 finału, co jest dużą zasługą m.in. napastnika Metz. 23-latek miał udział przy wszystkich czterech bramkach w fazie grupowej. Na listę strzelców wpisał się w każdym rozegranym meczu – z Turcją, Czechami i Portugalią. W ostatnim z nich asystował także przy trafieniu Kwaracchelii. Łącznie przebywał na murawie przez 268 minut.

Nicklas Fullkrug

Nicklas Fullkrug na Euro 2024 rozegrał do tej pory zaledwie 76 minut. Mimo to napastnik Borussii Dortmund może pochwalić się liczbą dwóch goli, co daje mu miejsce w czołówce klasyfikacji strzelców po fazie grupowej. 31-latek pierwszą bramkę zdobył w rywalizacji ze Szkocją, gdy trafił do siatki rywala zaledwie pięć minut po wejściu na murawę. Natomiast drugiego gola doświadczony reprezentant Niemiec strzelił w ostatnim starciu fazy grupowej przeciwko Szwajcarii. Tym golem Fullkrug nie tylko doprowadził do remisu, ale również zapewnił Die Manschaft zwycięstwo w grupie A.

Jamal Musiala

Reprezentacja Niemiec w fazie grupowej była najskuteczniejszą drużyną na Euro 2024. Podopieczni Juliana Nagelsmanna strzelili aż 8 goli, a dwie z nich zdobył rewelacyjny Jamal Musiala. Wielki talent Bayernu Monachium na listę strzelców wpisał się w starciu ze Szkocją oraz Węgrami. Łącznie w trzech spotkaniach na boisku przebywał przez 222 minuty. Warto odnotować, że podczas trwania turnieju podwoił liczbę zdobytych goli w drużynie narodowej.

Ivan Schranz

Kolejne dość niespodziewane nazwisko w czołówce klasyfikacji strzelców Euro 2024 po fazie grupowej to reprezentant Słowacji – Ivan Schranz. Chyba nikt nie przypuszczał, że skrzydłowy Slavii Praga po dość kiepskim pod względem liczb sezonie w lidze czeskiej będzie wiodącą postacią zespołu selekcjonera Francesco Calzony. 30-letni Słowak w fazie grupowej dwukrotnie mógł cieszyć się z bramki. Najpierw do siatki trafił w meczu z Belgią. Co więcej, ten gol zapewnił im sensacyjne zwycięstwo. Drugą bramkę na turnieju zdobył w konfrontacji z Ukrainą.

Cody Gakpo

Kibice reprezentacji Polski z pewnością pierwszego gola Cody’ego Gakpo na Euro 2024 nie będą dobrze wspominać. Reprezentant Holandii w 29. minucie meczu pokonał Wojciecha Szczęsnego, doprowadzając do wyrównania. Do siatki trafił również w emocjonującym starciu z Austrią. Co ciekawe, ponownie bramka zawodnika Liverpoolu wyrównała rezultat na tablicy wyników. Fazę grupową zakończył z dwiema bramkami, a na murawie spędził 323 minuty.

Razvan Marin

Razvan Marin, czyli bohater rumuńskiej reprezentacji w fazie grupowej Euro 2024. Doświadczony pomocnik Empoli w decydującym o losach awansu spotkaniu ze Słowacją celnie wykorzystał rzut karny, który w ostateczności zapewnił im historyczny sukces i grę w fazie pucharowej. Ponadto 28-letni piłkarz na listę strzelców wpisał się również w wysoko wygranym (3:0) starciu z Ukrainą. Z grona wszystkich sześciu zawodników, którzy znaleźli się na podium klasyfikacji strzelców Euro 2024 po fazie grupowej, to Rumun przebywał na boisku najdłużej. Łącznie pomocnik reprezentacji Rumunii uzbierał 266 minut.

Zasady przyznania Złotego Buta na Euro 2024

O tym, kto zostanie królem strzelców Mistrzostw Europy 2024, decyduje oczywiście liczba zdobytych goli. Jednak co w przypadku, gdy co najmniej dwóch piłkarzy ma taką samą liczbę bramek? Odpowiedź jest prosta. W takiej sytuacji pod uwagę brana jest liczba asyst, a jeśli i ta jest równa, to rozstrzygającym czynnikiem jest liczba minut spędzonych na boisku. Złotego Buta na poprzednim Euro zdobył Cristiano Ronaldo, który zakończył turniej z pięcioma trafieniami i jedną asystą. Drugi w klasyfikacji strzelców Patrick Schick również miał pięć goli, lecz o zwycięstwie Portugalczyka przesądziła większa liczba asyst.