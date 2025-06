Cody Gakpo znalazł się w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium. Według portalu "Empire of the Kop", mistrzowie Anglii oczekują 100 mln euro za holenderskiego pomocnika.

Źródło: Empire of the Kop

Liverpool nie chce straci Cody’ego Gakpo

Liverpool FC pod wodzą Arne Slota zdobył mistrzostwo Anglii w sezonie 2024/25, ale rozczarował w Lidze Mistrzów, odpadając w 1/8 finału z PSG. Jak podaje „Empire of the Kop”, Bayern Monachium uważnie monitoruje sytuację Cody’ego Gakpo. Klub z Allianz Areny może potrzebować świeżej krwi w ofensywie, szczególnie w kontekście niepewnej przyszłości Leroya Sane i Kingsleya Comana.

Reprezentant Holandii odegrał kluczową rolę w zdobyciu przez The Reds tytułu w Premier League. We wszystkich rozgrywkach26-letni skrzydłowy strzelił 18 goli i dołożył siedem asyst w 49 potyczkach. Szkoleniowiec Liverpoolu chciałby zatrzymać swojego rodaka na Anfield Road, jednak atrakcyjna oferta może postawić klub przed trudną decyzją.

Wszystko wskazuje na to, że The Reds chcą otrzymać na byłego zawodnika PSV Eindhoven co najmniej 100 milionów euro, co może skutecznie ostudzić zapędy niemieckiego giganta. Już wcześniej „Anglicy przedłużyli kontrakty z Mohamedem Salahem i Virgilem van Dijkiem, a do klubu dołączył Jeremie Frimpong, co świadczy o dużych ambicjach w kolejnych latach. Kierownictwo klubu pokazuje, że nie chodzi wyłącznie o pieniądze, a chce kontynuować dalszą dominację w Anglii.