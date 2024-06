Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann chwali Jamala Musialę za mecz ze Szkocją

W piątek odbył się mecz otwarcia EURO 2024. A w nim gospodarze turnieju – reprezentacja Niemiec – podejmowała Szkocję. Mecz finalnie zakończył się pogromem na korzyść naszych zachodnich sąsiadów. Podopieczni Juliana Nagelsmanna zwyciężyli 5:1 po trafieniach Floriana Wirtza, Jamala Musiali, Kaia Havertza, Nicklasa Fullkruga oraz Emre Cana. Gola dla rywali strzelił Antonio Rudiger, który wpakował futbolówkę do własnej bramki.

Po końcowym gwizdku Julian Nagelsmann bardzo pochlebnie wypowiedział się o występie swojego zawodnika. Selekcjoner reprezentacji Niemiec w rozmowie z mediami w samych superlatywach wypowiedział się o Jamalu Musiali.

Zobacz również: Tabele EURO 2024

– Jamalowi nie musisz mówić, co ma robić, on po prostu to robi. Grał dzisiaj niewiarygodnie dobrze i miał olbrzymi wkład w zwycięstwo. Nie wykorzystał wielu szans w Katarze, ale teraz strzelił bramkę i zagrał bardzo, bardzo dobre spotkanie – powiedział Julian Nagelsmann, cytoway przez serwis „dieroten.pl”.

Reprezentacja Niemiec w kolejnym meczu zmierzy się z Węgrami. Piłkarze Marco Rossiego bardzo słabo weszli w EURO 2024, bowiem przegrali ze Szwajcarią aż 1:3. Teraz będą musieli stanąć na wysokości zadania, aby stawić czoła gospodarzom turnieju, którzy w pierwszym meczu udowodnili, że nieprzypadkowo wymienia się ich w gronie kandydatów do zdobycia mistrzostwa Europy.

Sprawdź także: Albańczycy “przejęli” Dortmund. Włosi w mniejszości przed pierwszym meczem