Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Nedim Bajrami

Włochy – Albania: ogromna dominacja Albańczyków w Dortmundzie

Obrońcy mistrzowskiego tytułu, Włosi, rozpoczną swoją kampanię na Euro 2024 w Dortmundzie, pragnąc pokazać się z jak najlepszej strony pod wodzą Luciano Spallettiego. Nadzieje są ogromne, ale fani Squadry Azzurry mają swoje obawy związane z licznymi zmianami w składzie biorąc pod uwagę poprzedni turniej.

W pierwszym meczu turnieju zmierzą się z Albanią, ale ESPN podkreśla, że w Dortmundzie znajduje się ponad 50 000 kibiców tej reprezentacji, którzy są gotowi obejrzeć inauguracyjne starcie swojej drużyny przeciwko Italii. W porównaniu, jedynie do około 10 000 kibiców Azzurri mających zjawić się na Signal Iduna Park liczba może robić wrażenie. Media podkreślają, że reprezentacja Albanii może liczyć na ogromne wsparcie.

Mimo to, Włosi wciąż pozostają zdecydowanym faworytem tego spotkania. Bukmacherzy nie mają żadnych wątpliwości, kto powinien zgarnąć trzy oczka, bowiem wszystkie atuty piłkarskie stoją po stronie drużyny Luciano Spallettiego.

Niezależnie od liczebności kibiców, wieczór w Dortmundzie zapowiada się emocjonująco. Obie drużyny są gotowe do walki. Włosi chcą udanie rozpocząć zmagania na turnieju i wykonać pierwszy krok do złotego medalu. Albańczycy z kolei nie mają nic do stracenia. Z góry są skazywani na porażkę, dlatego bez większej presji będą walczyć o korzystny rezultat.

