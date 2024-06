sportpix / Alamy Na zdjęciu: Murat Yakin

Dziś tylko dwa spotkania na Euro

Faza grupowa Euro 2024 w Niemczech powoli zmierza ku końcowi. Przed nami już tylko ostatnia kolejka zmagań w grupach, a co za tym idzie coraz bliżej jest ostatecznych rozstrzygnięć. Dzisiaj, w niedzielę 23 czerwca czekają nas tylko dwa mecze w ramach mistrzostw Europy. O godzinie 21:00, równolegle na stadionie w Stuttgarcie oraz we Frankfurcie wybiegną piłkarze reprezentacji Szwajcarii, którzy zmierzą się z gospodarzami turnieju, Niemcami oraz gracze reprezentacji Szkocji, którzy będą rywalizować z Węgrami. Najciekawiej oczywiście zapowiada się to pierwsze spotkanie, ale emocje powinny być w obu meczach.

Sprawdź typy, kursy i przewidywania na oba te spotkania.

Wszystkie te mecze można będzie oczywiście zobaczyć na antenach TVP oraz w aplikacji i internecie. A tak prezentuje się rozpiska komentatorów na poszczególne mecze szóstego dnia Euro

Szwajcaria – Niemcy (21:00, Stuttgart) Michał Zawacki oraz Kazimierz Węgrzyn Szkocja – Węgry (21:00, Frankfurt) Maciej Iwański i Radosław Gilewicz.

