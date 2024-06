Mika Volkmann/Alamy Na zdjęciu: Jamal Musiala

Trzech graczy z dwoma golami na Euro 2024

Euro 2024 w Niemczech rozkręciło się już na dobre i za nami już pełne dwie kolejki gier na mistrzostwach Europy. Już dzisiaj rozpoczyna się ostatni etap fazy grupowej, który ostatecznie zdecyduje o tym, które zespoły spotkają się w fazie pucharowej. Pewne dalszego uczestnictwa w turnieju są tylko trzy ekipy, stąd też nadal spodziewać się można sporych emocji. Choć tych od początku turnieju nie brakuje.

A to m.in. ze względu na sporą liczbę goli. Do tej pory na stadionach w Niemczech kibice mogą oglądać średnio ponad 2,5 gola na mecz. To z kolei przekłada się na 59 trafień w dotychczasowych spotkaniach. Jednak jak dotychczas nie ma wyraźnego lidera klasyfikacji strzelców. Ba, wystarczy powiedzieć, że trzech zawodników zdobyła taką samą liczbę goli, czyli dwa.

Mowa tu o Georgesu Mikautadze z reprezentacji Gruzji, który trafił przeciwko Turcji oraz z rzutu karnego w starciu z reprezentacją Czech. Na najwyższym stopniu podium wspólnie z nim stoi Jamal Musiala, który gola zdobył przeciwko Szkocji oraz kadrze Węgier. Trio to zamyka Ivan Schranz. Reprezentant Słowacji dwukrotnie pokonał bramkarza rywali w meczu z Belgią oraz Ukrainą.

Georgesu Mikautadze (Gruzja) 2 gole Jamal Musiala (Niemcy) 2 gole Ivan Schranz (Słowacja) 2 gole

