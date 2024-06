Szwajcaria – Niemcy: typy, kursy, zapowiedź (23.06.2024)

Przedstawiamy typy na mecz Szwajcaria - Niemcy. Gospodarze turnieju są już pewni awansu do fazy pucharowej. O to miejsce walczą jeszcze Helweci. Kto wygra mecz Szwajcaria - Niemcy? Sprawdzam kursy i oceniamy szanse.

dpa picture alliance/Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Szwajcaria Niemcy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 czerwca 2024 10:39 .

Szwajcaria – Niemcy, typy bukmacherskie

Dla reprezentacji Szwajcarii będzie to kluczowy mecz w grupie, bowiem potrzebują zaledwie jednego punktu, aby awansować do fazy pucharowej. Dlatego spodziewam się, że od pierwszych minut wyjdą z ofensywny nastawieniem i będą dążyć do zdobycia bramki. Problemów ze skutecznością nie powinna mieć również reprezentacja Niemiec, która w dwóch poprzednich meczach zdobyła siedem goli. Według mnie stawka meczu oraz historia bezpośrednich rywalizacji wskazują, że w niedziele obie drużyny strzelą po min. jednej bramce. Mój typ: Obie drużyny strzelą gola.

kurs na wygraną Szwajcarii – 4.95 w Betclic

kurs na remis – 3.80 w Betclic

kurs na wygraną Niemiec – 1.71 w Betclic

Betclic 1.76 Obie drużyny strzelą gola Zagraj w Betclic!

Mistrzostwa w Betclic bez podatku

Na jaką ofertę warto zwrócić uwagę przy okazji niedzielnego meczu Szwajcarii z Niemcami? Na pewno na ofertę Betclic. Bukmacher daje możliwość gry na Mistrzostwa Europy bez podatku, a dodatkowo oferuje zakład bez ryzyka 50 zł. Z obu propozycji skorzystasz rejestrując konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL.

Pamiętaj również, że podczas Mistrzostw Europy w Betclic obowiązuje promocja “dwa gole przewagi = zakład wygrany”. Jeżeli drużyna na którą postawiłeś kupon będzie prowadziła dwoma bramkami, zakład zostanie wówczas automatycznie rozliczony jako wygrany.

Szwajcaria – Niemcy, typ kibiców

Euro 2024, grupa A – 3. kolejka Kto wygra? Szwajcaria 0% będzie remis 0% Niemcy 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Szwajcaria

będzie remis

Niemcy

Szwajcaria – Niemcy, ostatnie wyniki

Obie drużyny udanie rozpoczęły zmagania w Mistrzostwach Europy 2024. Ponadto zarówno Szwajcaria, jak i Niemcy imponowali formą również bezpośrednio przed startem turnieju. Obie drużyny w ostatnich pięciu meczach ani razu nie przegrali, przy okazji dostarczając kibicom wielu wrażeń, ponieważ ich mecze często obfitowały w minimum trzy bramki.

Podopieczni Murata Yakina w pierwszej kolejce grupy A bez problemów poradzili sobie z Węgrami, wygrywając (3:1). W drugim spotkaniu ze Szkocją, gdy mogli zapewnić sobie awans do 1/8 finału, nieco rozczarowali, remisując (1:1).

Od pierwszego meczu na Euro 2024 reprezentacja Niemiec udowodniła, że należy ich rozpatrywać jako kandydata do końcowego tytułu. Spacerkiem przeszli przez potyczkę ze Szkocją w meczu otwarcia, wygrywając aż (5:1). Później, choć mniej efektownie, to bez problemów zdobyli komplet punktów w starciu z Węgrami, wygrywając (2:0).

Szwajcaria – Niemcy, historia i bilans

W przeszłości obie drużyny rywalizowały między sobą aż 53 razy. Bilans bezpośrednich starć jest zdecydowanie po stronie Niemców, którzy triumfowali w 36 meczach, 8 razy zremisowali oraz tylko 9 razy ponieśli porażkę. Początek historii spotkań Szwajcaria – Niemcy sięga początków XX wieku, gdy po raz pierwszy zmierzyli się w 1908 roku, a spotkanie zakończyło się zwycięstwem (5:3) dla Helwetów.

Na uwagę przede wszystkim zasługuje fakt, że Szwajcaria jest niepokonana w meczach z Niemcami od 3 spotkań. W ostatnich meczach w Lidze Narodów ich potyczki dwukrotnie kończyły się remisem (3:3) i (1:1). Z kolei w 2012 roku Helweci po festiwalu bramek wygrali rezultatem (5:3) identycznym jak pierwszy w historii bezpośredni mecz obu drużyn.

Na Mistrzostwach Europy zmierzą się dopiero po raz pierwszy w historii. Znaczna część bezpośrednich rywalizacji to mecze towarzyskie, a na dużych imprezach obie ekipy rywalizowały ze sobą tylko pięciokrotnie.

Szwajcaria – Niemcy, kursy bukmacherskie

Reprezentacja Niemiec będzie zdecydowanym faworytem konfrontacji ze Szwajcarią. Bukmacherzy nie przewidują innego zakończenia jak triumf Die Manschaft. Kurs na zwycięstwo gospodarzy turnieju u bukmachera Betclic wynosi 1.66, zaś w przypadku wygranej Szwajcarii współczynnik to 4.85.

W Betclic na ten mecz możesz odebrać zakład bez ryzyka 50 zł i nic nie ryzykować. Odbierzesz go podając kod promocyjny GOALPL do Betclic.

Szwajcaria Niemcy 4.95 3.80 1.71 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 czerwca 2024 10:39 .

Szwajcaria – Niemcy, sytuacja kadrowa

Wciąż niepewny jest występ Fabiana Schara w meczu z Niemcami. Warto przypomnieć, że obrońca Newcastle w ostatnim spotkaniu grał ze złamanym nosem. Choć przewidywane składy uwzględniają jego udział w starciu, to nie wiadomo czy selekcjoner Helwetów podejmie niepotrzebne ryzyko. Poza 32-latkiem nikt nie narzeka na problemy zdrowotne. Sytuacja w ekipie Juliana Nagelsmanna jest bardzo dobra. Wszyscy zawodnicy są do dyspozycji trenera.

Szwajcaria – Niemcy, przewidywane składy

Mimo że reprezentacja Niemiec zapewniła sobie awans do fazy pucharowej Euro 2024, to Julian Nagelsmann prawdopodobnie nie zdecyduje się na żadne zmiany w wyjściowej jedenastce. W przedmeczowych przewidywaniach do gry awizowany jest identyczny skład jak w poprzednich dwóch konfrontacjach z Węgrami oraz Szkocją. Natomiast selekcjoner Murat Yakin w ostatnim meczu być może da odpocząć Shaqiriemu, którego zastąpić na placu gry może Breel Embolo. Tym samym zmieni się nieco ustawienie piłkarzy na murawie pod względem taktycznym.

Szwajcaria Murat Yakin Niemcy Julian Nagelsmann Szwajcaria Murat Yakin 3-4-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Niemcy Julian Nagelsmann Rezerwowi 2 Leonidas Stergiou 4 Nico Elvedi 9 Noah Okafor 11 Renato Steffen 12 Yvon Mvogo 15 Cedric Zesiger 16 Vincent Sierro 18 Kwadwo Duah 21 Gregor Kobel 23 Xherdan Shaqiri 24 Ardon Jashari 25 Zeki Amdouni 26 Fabian Rieder 3 David Raum 5 Pascal Groß 9 Niclas Füllkrug 11 Chris Führich 12 Oliver Baumann 13 Thomas Müller 14 Maximilian Beier 15 Nico Schlotterbeck 16 Waldemar Anton 19 Leroy Sane 20 Benjamin Henrichs 22 Marc-Andre ter Stegen 24 Robin Koch 25 Emre Can 26 Deniz Undav

Szwajcaria – Niemcy, transmisja meczu

Mecz Szwajcaria – Niemcy w ramach 3. kolejki grupy A Euro 2024 odbędzie się w niedziele (23 czerwca). Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP1. Spotkanie skomentuje duet Michał Zawacki i Kazimierz Węgrzyn.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.