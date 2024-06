Szkocja – Węgry: typy, kursy, zapowiedź (23.06.2024)

Sportimage/Alamy Na zdjęciu: Andy Robertson

Szkocja Węgry Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 czerwca 2024 13:06 .

Szkocja – Węgry, typy bukmacherskie

W najbliższą niedzielę (23 czerwca) na stadionie w Stuttgarcie odbędzie się kluczowe spotkanie 3. kolejki grupy A mistrzostw Europy 2024, gdzie Szkocja zmierzy się z Węgrami. Mecz przyniesie kolejną porcję futbolowych podczas turnieju w Niemczech. Obie reprezentacje potrzebują zwycięstw, żeby zachować jakiekolwiek szanse na awans do fazy pucharowej.

Szkocja po dwóch dotychczasowych meczach jest na trzecim miejscu w grupie A. W poprzednich spotkaniach piłkarze Steve’a Clarke’a stracili aż sześć bramek, a w niedzielę muszą postawić na ofensywę, aby zdobyć potrzebne punkty. Tymczasem Węgrzy zamykają tabelę po dwóch porażkach. Uważam, że Szkocja sprosta roli faworyta. Przewiduję, że podopieczni Marco Rossiego poniosą trzecią porażkę na Euro. Mój typ: Wygrana Szkocji.

kurs na wygraną Szkocji – *150.00 w STS

kurs na remis – 3.90 w STS

kurs na wygraną Węgier – *150.00 w STS

Bonus 300 zł za wygraną Szkocji lub Węgier

Chcesz postawić na zwycięstwo Szkocji lub Węgier w niedzielnym mecz? Nie masz jeszcze konta w STS? Możesz w takim razie skorzystać ze świetnej oferty, która pozwala zamienić 2 zł na 300 zł. Bukmacher oferuje taki bonus za trafiony zakład na wygraną jednego z tych zespołów. Z oferty możesz skorzystać rejestrując konto w STS podając kod promocyjny GOAL300. Poniżej wyjaśniam krok po po kroku jak skorzystać z promocji.

Dokonaj rejestracji konta w STS z kodem promocyjnym GOAL300. Wyraź zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta kupon SOLO lub AKO z oferty przedmeczowej zawierający typ na wygraną Szkocji lub Węgier w niedzielnym meczu Mistrzostw Europy Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli Twój kupon okaże się trafiony, otrzymasz standardową wygraną i dodatkowo bonus 300 zł. W regulaminie promocji znajdziesz pełne informacje na jej temat, w tym zasady obrotu otrzymanym bonusem

Szkocja – Węgry, typ kibiców

Euro 2024: grupa A, 3. kolejka Kto wygra? Szkocja 0% będzie remis 0% Węgry 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Szkocja

będzie remis

Węgry

Szkocja – Węgry, ostatnie wyniki

Reprezentacja Szkocji rozpoczęła mistrzostwa Europy 2024 od bolesnej porażki z Niemcami (1:5). Mimo tego ciężkiego startu, szkocka drużyna zdołała się podnieść w 2. kolejce, remisując po zaciętej rywalizacji ze Szwajcarią (1:1).

Spotkanie ze Szwajcarami było wyrównane i emocjonujące. Bramkę dla zespołu z Wysp Brytyjskich zdobył Scott McTominay, który swoim trafieniem dał nadzieję na korzystniejszy wynik. Choć Szkoci nie zdołali wygrać, to remis ten był istotnym krokiem naprzód po nieudanym początku turnieju.

Tymczasem Węgrzy zmagają się z trudnościami od początku europejskiego czempionatu. W pierwszym meczu przegrali ze Szwajcarią (1:3), nie mogąc znaleźć skutecznej odpowiedzi na ofensywę przeciwnika. W drugiej serii gier sytuacja nie uległa poprawie. Węgrzy ponieśli kolejną porażkę, tym razem z Niemcami (0:2). Po dwóch kolejkach Węgrzy pozostają bez punktów, co stawia ich w trudnej sytuacji w grupie A. Mimo to, drużyna będzie walczyć o poprawę swojego bilansu.

Szkocja – Węgry, historia i bilans

W XXI wieku obie reprezentacje mierzyły się dwukrotnie. W towarzyskim meczu rozegranym w 2004 roku Węgry odniosły zdecydowane zwycięstwo nad Szkocją (3:0). 14 lat później drużyny spotkały się w Budapeszcie, w kolejnej potyczce towarzyskiej. Tym razem to Szkocja triumfowała, pokonując Węgry (1:0). Brytyjczycy pokazali wtedy swoją defensywną solidność i zdołali utrzymać przewagę do końca spotkania. Wówczas gola strzelił Matt Phillips, który większość kariery spędził w West Bromwich Albion.

Szkocja – Węgry, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie przewidują zdecydowanego faworyta. Kursy na zwycięstwo Szkotów wahają się wokół 2.50 – 2.60. Natomiast kursy na remis oscylują wokół 3.60 – 3.70, co pokazuje, że eksperci oczekują zaciętego starcia. Jeżeli twierdzisz, że to Węgrzy się przełamią na Euro 2024 i odniosą zwycięstwo, to taki kurs wynosi około 2.50.

Warto także zwrócić na specjalną ofertę STS, który oferuje bonus 300 zł za trafiony zakład na wygraną Szkocji lub Węgier. Wystarczy postawić 2 zł. Z oferty można skorzystać podając kod GOAL300 podczas rejestracji w STS. Szczegóły tej oferty znajdziesz wyżej.

Szkocja Węgry 2.60 3.90 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 czerwca 2024 13:06 .

Szkocja – Węgry, sytuacja kadrowa

Steve Clarke nie skorzysta z kontuzjowanego Kierana Tierneya, który doznał kontuzji ścięgna podkolanowego w spotkaniu przeciwko Szwajcarii i nie zagra w dalszej części Euro. W niedzielę nieobecny będzie Ryan Porteous, który obejrzał czerwoną kartkę z Niemcami i będzie do dyspozycji w fazie pucharowej. Reprezentacja Węgier przystąpi do nadchodzącego starcia w pełnym składzie. Marco Rossi potwierdził, że w węgierskiej ekipie nie ma urazów. Ponadto żaden z zawodników nie jest zawieszony.

Szkocja – Węgry, przewidywane składy

Wyjściowa jedenastka Szkocji przeciwko Szwajcarii rozegrała łącznie 470 występów w reprezentacji. Doświadczenie jest mocną stroną Brytyjczyków. Spore oczekiwania są wobec Che Adamsa, który ma za sobą kapitalny sezon w barwach Southampton (16 trafień w Championship), ale na Euro wciąż nie znalazł drogi do siatki. Nie oczekuje się, że Węgrzy odejdą od znanej im formacji (3-4-2-1). Odpowiedzialność na zdobywanie bramek spoczywa szczególnie na Barnabasie Vardze.

Szkocja Steve Clarke Węgry Marco Rossi Szkocja Steve Clarke 3-4-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Węgry Marco Rossi Rezerwowi 9 Lawrence Shankland 11 Ryan Christie 12 Liam Kelly 16 Liam Cooper 17 Stuart Armstrong 18 Lewis Morgan 19 Tommy Conway 20 Ryan Jack 21 Alexander Clark 22 Ross McCrorie 23 Kenny McLean 24 Greg Taylor 25 James Forrest 2 Adam Lang 3 Botond Balogh 4 Attila Szalai 7 Loic Nego 9 Martin Adam 12 Denes Dibusz 15 László Kleinheisler 16 Dániel Gazdag 17 Callum Styles 18 Zsolt Nagy 21 Endre Botka 22 Péter Szappanos 23 Kevin Csoboth 25 Krisztofer Horváth 26 Mihály Kata

Szkocja – Węgry, transmisja meczu

Niedzielną (23 czerwca) rywalizację pomiędzy Szkocją a Węgrami śledzić będzie można na antenie TVP Sport. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00 w Stuttgarcie na MHPArena. Starcie będzie również do obejrzenia w internecie, na stronie internetowej sport.tvp.pl. Do skomentowania meczu zostali wyznaczeni Maciej Iwański, Radosław Gilewicz.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.