"Polska to nie jest zespół, który znalazł się na Euro przez przypadek" - ocenia Didier Deschamps, selekcjoner reprezentacji Francji tuż przed startem przygotowań do mistrzostw.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Optymizm z obozu rywala

Euro 2024 zbliża się coraz większymi krokami. Wczoraj poznaliśmy praktycznie ostateczną kadrę reprezentacji Polski na ten turniej, a za kilka dni rozpoczną się przygotowania do rywalizacji w Niemczech. Jednak nie ma co ukrywać, jedziemy tam w roli kopciuszka, bowiem trafiliśmy do piekielnie trudniej grupy z Francją, Holandią oraz Austrią. Stąd też oczekiwania opinii publicznej są w kwestii wyników minimalne.

Jednak okazuje się, że być może wcale nie jest aż tak źle, jak sami o sobie myślimy. Na jednej z ostatnich konferencji prasowej, przed rozpoczęciem zgrupowania, selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps dość zaskakująco wypowiedział się na temat naszej kadry. Utytułowany Francuz stwierdził przede wszystkim, że Polska nie znalazła się na Euro przez przypadek, a mecz z mundialu w Katarze nie był dla jego kadry spacerkiem.

– Nie mam zamiaru sprowadzać polskiej drużyny tylko do Roberta Lewandowskiego. Oczywiście, im mniej dotyka piłki tym lepiej […]. Mecz z Polską na ostatnim mundialu nie był dla nas łatwy. Polska ma wielu doświadczonych zawodników na wysokim poziomie. To nie jest zespół, który znalazł się na Euro przez przypadek – ocenił selekcjoner Francuzów.

