Wielkie wyzwanie Viniciusa w reprezentacji Brazylii

Źródło: Mundo Deportivo Paweł Paczocha

Vinicius został awaryjnie dowołany do reprezentacji Brazylii w miejsce kontuzjowanego Roberto Firmino. Choć skrzydłowy Realu Madryt jest niekwestionowaną gwiazdą swego klubu, selekcjoner Tite nie darzy go wielkim zaufaniem. 21-latek na najbliższym zgrupowaniu ma szansę, by przekonać go do siebie.