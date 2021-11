Transformacja Viniciusa względem poprzednich rozgrywek jest tak zaskakująca, bo pod wieloma względami patrzymy na zawodnika o całkowicie odmienionym układzie nerwowym. W ciągu kilku miesięcy Brazylijczyk zmienił się z irytującego, marnującego okazje młodziaka, w mentalnego weterana, zdolnego samemu pociągnąć zespół do zwycięstwa.

Vinicius na początku listopada strzelił już tyle samo bramek w La Lidze, co w poprzednich trzech sezonach łącznie

Brazylijczyk zdobywa znacznie więcej goli niż powinien, patrząc na wskaźnik xG (oczekiwanych bramek)

W ten weekend poprowadził mocno rezerwowy zespół Królewskich do ważnego zwycięstwa

Vinicius – wielkie nadzieje w zderzeniu z irytującym początkiem europejskiej kariery

Pamiętam moment, gdy Real Madryt ogłosił transfer Viniciusa. Panowało wówczas przeświadczenie, że Królewscy nie mogą pozwolić sobie na przegapienie kolejnego Neymara. Florentino Perez był wyśmiewany, a internet zalewała fala memów o “Brazylijczyku, któremu udała się rabona”. Trudno było wówczas z tym polemizować. W 2018 roku prezes Królewskich zapłacił za dzieciaka z Flamengo 45 milionów euro. Rok później rozbił bank dla Rodrygo, a kolejne dwanaście miesięcy później zainwestował 30 milionów w Reiniera. Kariera dwóch ostatnich – a zwłaszcza Reiniera – nie rozwijają się według planu. Z drugiej strony, początki Viniciusa również nie zwiastowały obecnej eksplozji formy.

Bo przypomnijmy; wychowanek Flamengo dość długo był przetrzymywany wyłącznie w rezerwach madryckiego klubu. Gdy dostał szansę, każdy widział, że ma bezczelność i luz w dość prostym, w porównaniu do Ronaldinho czy Neymara, dryblingu. I to wszystko, przynajmniej z pozytywów. Pod bramką rywala Vinicius wyglądał, jakby miał dziesięć pomysłów naraz i zwykle decydował się na najgorsze rozwiązanie. Nie ma przypadku w tym, że w pierwszych trzech sezonach w stolicy Hiszpanii strzelił łącznie siedem bramek.

Obecnie ma na koncie tyle po jedenastu kolejkach.

Ancelotti odmienił Viniego w mniej niż pół roku

A przecież nie mówimy o zamierzchłej przeszłości! Jeszcze w zeszłym sezonie Vinicius był równie irytujący, co na samym początku swej europejskiej kariery. Media forsowały bramkę z El Clasico, gdy Toni Kroos musiał palcem wskazać mu, gdzie ma wbiec. Było to idealne podsumowanie “tamtego” Viniego: błyskotliwego, zdolnego do rzeczy dużych, ale bardzo nieregularnego i wymagającego stałej asysty. Jak to mówił Karim Benzema do Ferlanda Mendy’ego: bracie, on gra przeciwko nam.

Gdy podczas presezonu pojawiły się informacje, że Brazylijczyk haruje, by zrobić jak najlepsze wrażenie na Ancelottim, przyjąłem to z przymrużeniem oka. A jednak, zatrudnienie Włocha było dla 21-latka nowym otwarciem.

Vinicius w tym sezonie jest jednym z najbardziej zabójczych snajperów w La Lidze, jak i całej Europie. Jako się rzekło, strzelił siedem bramek w samej lidze, a według wskaźnika xG (bramek oczekiwanych), powinien mieć ich na koncie zaledwie cztery. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, postawa skrzydłowego prezentuje się jeszcze lepiej.

+3.1 – Only Karim Benzema 🇫🇷 (+3.8 – 11/7.2 xG) has a higher differential between his goals and expected goals than Vinícius Júnior 🇧🇷 (+3.1 – 9/5.9 xG) this season in all competitions among all LaLiga players. Rise. pic.twitter.com/gTw57IMHL9 — OptaJose (@OptaJose) November 1, 2021

Vinicius oddaje średnio 1,3 strzału celnego na mecz, a pod względem dryblingu (średnio trzy na spotkanie) żaden z kolegów z drużyny nie znajduje się nawet blisko. Jednocześnie Brazylijczyk posyła 1,6 kluczowego podania w trakcie meczu, w czym lepszy w Realu Madryt jest jedynie Karim Benzema. 21-latek jako jedyny wywalczył też dla Królewskich rzut karny. Jego przemianę idealnie obrazują dwa gole zdobyte przez Los Blancos w starciu z Elche.

Przy pierwszym z nich Vinicius idealnie startuje do pięknej asysty Mariano Diaza, po czym bez zastanowienia uderza po ziemi, a bramkarz nie ma szans na interwencję.

Real Madryt prowadzi do przerwy 1:0 z Elche CF, a taką piękną asystą popisał się Mariano Díaz. 👏😍



Już teraz zapraszamy na drugą połowę do Eleven Sports 1. ⚽️ #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/vMovfGNIQ6 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 30, 2021

Brazylijczyk jeszcze mocniej zaimponował przy drugim trafieniu, bo do trudności doszedł mu tłok i wychodzący bramkarz. Co robi 21-latek, nazywany do niedawna jeźdźcem bez głowy? Spokojnie przenosi piłkę “zewnętrzniakiem” nad golkiperem, zapewniając swej drużynie spokój.

Kroos → Modrić → Vinícius Júnior ⚽️



Piękna akcja Realu Madryt, imponujący spokój Viníciusa i Królewscy prowadzą już 2:0. 🇪🇸#lazabawa pic.twitter.com/p3QR4HiQKY — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 30, 2021

Dodajmy do tego, że w tym sezonie Los Blancos mieli wielkie problemy z zespołami grającymi, jak Elche, a w dodatku Carlo Ancelotti postawił na mocno rezerwowy skład, w którym znaleźli się nawet Marcelo i Mariano Diaz. Vinicius w obecnym sezonie to już nie tylko sprinter i utalentowany drybler. To też snajper z krwi i kości, a wiele wskazuje na to, że również lider. Nic dziwnego, że Florentino Perez już pracuje nad nowym kontraktem, mającym wreszcie odpowiadać statusowi Viniciusa. Czyli statusu jednej z gwiazd zespołu.

Całość tekstu znajduje się na Primeradivision.pl. Tam wybrano dodatkowo Partidazo, evento, jugador oraz golazo minionej kolejki. Sprawdź aktualną tabelę La Liga.