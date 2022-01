fot. PressFocus Na zdjęciu: Walerij Karpin

Reprezentacja Polski jest aktualnie bez selekcjonera. Tymczasem w szeregach rosyjskiej ekipy praca wrze. Biuro prasowe rosyjskiej federacji piłkarskiej poinformowało, że w trakcie zgrupowań rosyjskich drużyn przed startem rundy wiosennej selekcjoner reprezentacji Rosji – Walerij Karpin będzie odwiedzał poszczególne ekipy.

Reprezentacja Rosji jest rywalem Biało-czerwonych w barażu o awans na mundial

Sztab szkoleniowy opracował już pierwsze plany “operacji Polski”

Walerij Karpin i jego asystenci będą monitorować zgrupowania rosyjskich drużyn w Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Turcji

Karpin odwiedzi zgrupowania rosyjskich drużyn

Reprezentacja Polski 24 marca zmierzy się ze Sborną w pierwszym meczu barażowym, którego stawką jest awans na mundial w Katarze. Prezes PZPN Cezary Kulesza pracuje obecnie nad znalezieniem następcy Paulo Sousy, który pod koniec grudnia minionego roku zdecydował się na rozstanie z polską kadrą. Portugalczyk podjął decyzję o rozpoczęciu pracy we Flamengo Rio de Janiero.

W momencie, gdy Biało-czerwoni są osieroceni, nie mając aktualnie opiekuna, to selekcjoner reprezentacji Rosji przygotowuje się do odwiedzania drużyn ligi rosyjskiej w trakcie obozów przygotowawczych do rundy wiosennej.

Karpin ma się udać do Hiszpanii, a następnie odwiedzi zgrupowania rosyjskich ekip w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Turcji. Asystent opiekuna Sbornej Nikołaj Pisariew będzie natomiast na stałe w Turcji styczniu i w lutym, a Viktor Onpopko w Hiszpanii.

Podczas zgrupowań ligi rosyjskiej sztab szkoleniowy reprezentacji Rosji będzie regularnie monitorować przygotowania potencjalnych kandydatów do gry w drużynie narodowej, a także odbywać spotkania z poszczególnymi zawodnikami i trenerami zespołów z rosyjskiej Primera Ligi.

Przypomnijmy, że mecz Rosja – Polska odbędzie się na Łużnikach. Zwycięzca tej potyczki 29 marca zagra z lepszym z pary Szwecja – Czechy.

Rosja Polska 2.47 3.15 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13. stycznia 2022 13:57 .

