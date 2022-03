Selekcjoner Szwecji ma plan na zatrzymanie Lewandowskiego

Pressfocus Na zdjęciu: Janne Andersson

Janne Andersson spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Selekcjoner Szwecji wypowiedział się między innymi o Robercie Lewandowskim.

Selekcjoner szwedzkiej kadry odpowiedział na pytania dziennikarzy

Przedstawiciele mediów byli ciekawi między innymi tego, co z występem Zlatana Ibrahimovicia

Janne Andersson wypowiedział się też między innymi na temat Roberta Lewandowskiego

Szwecja może liczyć na lidera

We wtorkowy wieczór na Stadionie Śląskim przekonamy się, czy reprezentacja Polski zagra na mundialu w Katarze. Przeciwnikiem biało-czerwonych będzie Szwecja, która w półfinale pokonała Czechy po dogrywce. Wtedy naszemu najbliższemu przeciwnikowi nie mógł pomóc zawieszony za kartki Zlatan Ibrahimovic. Teraz napastnik Milanu jest dostępy.

– Zlatan to nasza broń w ataku, ale niestety, nie może rozegrać całego meczu. Nie zdradzę, ile minut zagra. Porozmawiam z drużyną, wszystko zaplanujemy. Wiele będzie zależało od przebiegu gry – wyjaśnił selekcjoner Szwecji. Wypowiedział się on również na temat gry Polski.

– Reprezentacje Czech i Polski nie są całkiem różnymi drużynami. Polacy zagrają trochę inaczej niż ze Szkotami. Robert Lewandowski jest zawodnikiem światowej klasy. Latem była prawdziwa walka i we wtorek pewnie będzie podobnie. Dobrze się czujemy przed tym spotkaniem. Jeżeli ktoś nie jest gotowy, by zagrać na sto procent – to nie wystąpi – zapowiedział Janne Andersson. Zdradził on pomysł na zatrzymanie Roberta Lewandowskiego.

– Dyskutujemy na przykład o tym, jak przeciwnicy zachowują się bez piłki. Jak reagować przy pięciu piłkarzach w linii defensywnej, kiedy robi się tłok. Podstawową zasadę będzie, by Lewandowskiego mieć przed, a nie za – sobą. Mamy dobre opcje, by zachować równowagę miedzy obroną a atakiem – rzekł opiekun szwedzkiej kadry.

