Polska – Szwecja: typy, kursy, zapowiedź (29.03.2022)

Polska – Szwecja: typy i kursy na barażowy mecz o awans na mistrzostwa świata. Przed Biało-czerwonymi najważniejszy mecz w tym roku. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie zagrają o prawo udziału w zaplanowanych na przełom listopada i grudnia mistrzostwach świata w Katarze.

Stadion Slaska MŚ, kwalifikacje UEFA, 2. runda Polska Szwecja 2.70 3.10 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 marca 2022 08:26 .

Polska – Szwecja, typy i przewidywania

Jeśli nie teraz to kiedy? Reprezentacja Polski nie wspomina najlepiej ostatnich pojedynków ze Szwedami, ale nie może wracać do przeszłości. Liczy się tylko najbliższy mecz. Biało-czerwoni niewątpliwie dysponują potencjałem, który pozwala myśleć o zwycięstwie we wtorkowym meczu i awansie do turnieju finałowego.

Wtorkowe spotkanie jest również niezwykle ważne dla Roberta Lewandowskiego, który nie traci nadziei na zdobycie Złotej Piłki. Do zdobycia tej upragnionej nagrody niewątpliwie przybliży go wprowadzenie reprezentacji Polski na mistrzostwa świata. Kapitan Biało-czerwonych wie jak trafiać do bramki Szwedów, co pokazał już w ostatnim meczu na Euro 2020, kiedy dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Jesteśmy przekonani, że również we wtorek znajdzie sposób na defensywę rywali. Nasz typ: gol Lewandowskiego

Poniżej znajdziecie również informacje o promocji Superbet, która pozwala zagrać na awans Polski defacto po kursie 150.00.

Polska – Szwecja, kurs 150.00 na awans Polski od Superbet

Bukmacher Superbet przygotował bardzo atrakcyjną promocję na wtorkowe spotkanie. Rejestrując się przy wykorzystaniu kodu promocyjnego GOAL będzie można skorzystać z oferty, która umożliwia odebranie 300 złotych bonusu za zakład na wygraną Polski w regulaminowym czasie gry lub awans Polski na MŚ. Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy.

Dokonaj rejestacji konta w Superbet podając kod promocyjny GOAL Wpłać pierwszy depozyt o minimalnej wartości 50 zł Zagraj swój pierwszy pojedynczy kupon na którym znajduje się typ na zwycięstwo Polski w regulaminowym czasie gry lub awans Polski na MŚ 2022 Minimalna kwota zakładu to 2 zł Jeżeli kupon okaże się trafiony otrzymasz od Superbet swoją wygraną oraz dodatkowy bonus o wartości 300 zł.

Szczegóły promocji oraz regulamin znajdziesz na stronie bukmachera.

Polska – Szwecja, ostatnie wyniki

Reprezentacja Polski możliwość gry w finale baraży uzyskała bez konieczności wychodzenia na boisko. W ostatni czwartek Biało-czerwoni mieli zmierzyć się w Moskwie z Rosją, ale z wiadomych względów mecz nie doszedł do skutku. W tym terminie drużyna Czesława Michniewicza rozegrała towarzyskie spotkanie ze Szkocją w Glasgow. Biało-czerwoni nie zaprezentowali się w nim najlepiej i szczęśliwie zremisowali 1:1 na Hampden Park. Na domiar złego kilku reprezentantów Polski doznało w tych meczu urazów i część z nich nie będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego na wtorkowe spotkanie.

Szwedzi mają natomiast w nogach półfinałowy pojedynek z reprezentacją Czech, w którym wygrali skromnie 1:0, a zwycięskiego gola zdobyli dopiero w dogrywce. Bramkę na wagę awansu zdobył dla nich Robin Quaison. Mimo zwycięstwa, kibice szwedzkiego zespołu, biorąc pod uwagę jego postawę, również nie mogą być optymistami przed meczem z Polską.

Niewątpliwym atutem reprezentacji Polski we wtorkowy wieczór będzie możliwość rozegrania meczu przed własną publicznością. Szwedzi z ośmiu ostatnich wyjazdowych meczów wygrali zaledwie jedno, zaliczyli jeden remis i doznali aż sześciu porażek.

Polska – Szwecja, historia

Dla obu drużyn będzie to już 28. pojedynek w historii. Bilans dotychczasowych konfrontacji nie jest korzystny dla reprezentacji Polski, która wygrała zaledwie osiem spotkań. Szwedzi ze zwycięstwa cieszyli się 15 razy, co tylko pokazuje jak niewygodnym rywalem są dla Biało-czerwonych.

Historia ostatnich bezpośrednich spotkań jest druzgocąca dla polskiego zespołu, ponieważ przegrał sześć ostatnich meczów ze Szwedami. Ostatnie zwycięstwo reprezentacja Polski odniosła w 1991 roku, kiedy w towarzyskim meczu w Gdyni wygrała 2:0.

Obie drużyny znają się bardzo dobrze, bowiem miały okazję rywalizować ze sobą podczas ostatniego Euro 2020. Na stadionie w Sankt Petersburgu Szwedzi wygrali 3:2, definitywnie eliminując drużynę Paulo Sousy z dalszego udziału w turnieju.

Polska – Szwecja, kursy bukmacherskie

Polscy bukmacherzy zgodnie większe nieco szanse na wygraną dają Biało-czerwonym, ale w żadnym wypadku nie można mówić o tym, że polska drużyna jest zdecydowanym faworytem tego meczu. Największe szanse reprezentacji Polski daje Superbet, w którego ofercie kurs na wygraną naszego zespoły wynosi około 2.45. Teraz możecie skorzystać z darmowego zakładu o wartości 34 zł, który otrzymacie wykorzystując przy rejestracji Superbet kod promocyjny GOAL.

Polska – Szwecja, transmisja meczu

Wtorkowe barażowe spotkanie oczywiście będziemy mogli obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja z meczu Polska – Szwecja dostępna będzie na kanałach TVP1, TVP Sport i Polsat Sport Premium 1. W Telewizji Polskiej spotkanie skomentują Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow. Pierwszy gwizdek sędziego o 20:45.

