PressFocus Na zdjęciu: Karol Świderski podczas meczu z Rosją

Reprezentacja Rosji będzie rywalem Polski w półfinałowym barażowym meczu o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Po raz ostatni obie drużyny mierzyły się ze sobą w czerwcu tego roku we Wrocławiu. Mecz zakończył się remisem 1:1. Jak wygląda bilans spotkań Polska – Rosja?

Reprezentacja Rosji będzie rywalem Polski w półfinałowym barażowym meczu o awans do przyszłorocznych mistrzostw świata

Bilans dotychczasowych spotkań, biorąc pod uwagę także Związek Radziecki, nie jest korzystny dla polskiej drużyny

Ostatni raz obie drużyny mierzyły się ze sobą 1 czerwca w towarzyskim meczu we Wrocławiu

Polska – Rosja: bilans spotkań

W piątek w Zurichu odbyło się losowanie baraży o awans do turnieju finałowego mistrzostw świata, które w przyszłym roku rozegrane zostaną w Katarze. Jedną z 12 drużyn, które przystąpią do rywalizacji będzie reprezentacja Polski. Drużyna Paulo Sousy trafiła do ścieżki B i w półfinałowym meczu zagra na wyjeździe z Rosją. Zwycięzca tego pojedynku zagra przed własną publicznością ze zwycięzcą pojedynku Szwecja – Czechy.

Reprezentacja Polski z Rosją, a wcześniej Związku Radzieckiego, mierzyła się do tej pory 19 razy. Łączny bilans tych spotkań nie jest korzystny dla polskiej drużyny, bowiem to rywale mają na koncie dziewięć zwycięstw. Biało-czerwoni triumfowali w zaledwie czterech meczach, a pozostałe sześć pojedynków zakończyło się remisami.

Nieco lepiej dla reprezentacji Polski wygląda bilans, jeżeli weźmiemy pod uwagę pojedynki z Rosją już po upadku Związku Radzieckiego. Takich pojedynków było do tej pory pięć i ich bilans jest remisowy Obie drużyny mają na swoim koncie po jednej wygranej, a trzy ostatnie konfrontacje zakończyły się remisami.

Ostatni mecz Polska – Rosja odbył się 1 czerwca 2021 roku, tuż przed rozpoczęciem Euro 2020. Towarzyskie spotkanie na Stadionie Miejskim we Wrocławiu zakończyło się remisem 1:1. Biało-czerwoni prowadzili w tym meczu po trafieniu Jakuba Świerczoka w czwartej minucie, ale do wyrównania zdołał doprowadzić Wiaczesław Karawajew.

Polska – Rosja: wyniki ostatnich spotkań

01.06.2021 Towarzyski Polska 1:1 Rosja 12.06.2012 Euro 2012 Polska 1:1 Rosja 22.08.2007 Towarzyski Rosja 2:2 Polska 27.05.1998 Towarzyski Polska 3:1 Rosja 02.06.1996 Towarzyski Rosja 2:0 Polska 23.08.1989 Towarzyski Polska 1:1 ZSRR 01.06.1988 Towarzyski ZSRR 2:1 Polska 09.10.1983 el. EURO ZSRR 2:0 Polska 22.05.1983 el. EURO Polska 1:1 ZSRR 04.07.1982 MŚ 1982 Polska 0:0 ZSRR

Kiedy mecz Rosja – Polska?

Półfinałowe barażowe spotkanie o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata rozegrane zostanie 24 lub 25 marca 2022 roku. Dokładny termin tego meczu powinien zostać wkrótce ustalony.

Zwycięzca tej konfrontacji zagra przed własną publicznością w decydującym o awansie meczu ze zwycięzcą pojedynku Szwecja – Czechy. Mecz ten odbędzie się 28 lub 29 marca 2022 roku.

Zobacz także: Losowanie baraży MŚ 2022: reprezentacja Polski poznała rywali