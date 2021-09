Jak poinformował Robert Błoński z Przeglądu Sportowego, na zgrupowanie reprezentacji Polski nie pojedzie Arkadiusz Reca. Lewy obrońca Spezii zerwał mięsień czworogłowy i ma nie trenować przez najbliższe cztery lub pięć tygodni.

Arkadiusz Reca otrzymał powołanie na październikowe spotkania reprezentacji Polski

Lewy obrońca nie dotrze jednak na zgrupowanie, bo doznał poważnej kontuzji uda

Po raz ostatni 26-latek zagrał w kadrze w marcowym meczu z Anglią (1:2). Później uraz wykluczył go z udziału w Euro 2020

Reca nie weźmie udziału w październikowych meczach reprezentacji Polski

Arkadiusz Reca otrzymał powołanie od Paulo Sousy na październikowe spotkania reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że Biało-czerwoni zmierzą się wówczas z San Marino i Albanią. 26-latek w ubiegłym sezonie wyrobił sobie markę w Serie A, a jego solidne występy pozwoliły na wypożyczenie do Spezii.

Polak rozegrał tylko jedno spotkanie w barwach nowej drużyny, a następnie narzekał na problemy mięśniowe. Wszystko wskazywało jednak na to, że będzie gotowy na październikowe spotkania kadry narodowej. Robert Błoński z Przeglądu Sportowego informuje jednak, że według raportu włoskiego klubu, Reca zerwał mięsień czworogłowy uda. Jego rozbrat z boiskiem może potrwać cztery lub pięć tygodni.

Lewy defensor nie ma ostatnio szczęścia, zwłaszcza do gry dla reprezentacji Polski. Swój ostatni mecz rozegrał na Wembley, przeciwko Anglikom (1:2). Później z udziału w Euro 2020 wykluczył go uraz. Teraz ominie go kolejne zgrupowanie, na którym mógłby pokazać się z dobrej strony, zwłaszcza dzięki znajomości gry na wahadle, tak ważnej dla Paulo Sousy.

Sam Portugalczyk nie naniósł jeszcze zmian na liście powołanych. Czeka na rozwój spotkań w nadchodzącym tygodniu. Po ich zakończeniu ogłosi, kto ostatecznie wybierze się na październikowe zgrupowanie.

