PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

We wtorek zakończyła się rywalizacja w grupowej fazie eliminacji do mistrzostw świata. Poznaliśmy nie tylko kolejnych finalistów, ale także komplet drużyn, które o udział w katarskim mundialu będą walczyć w barażach. Wśród nich jest reprezentacji Polski.

Reprezentacja Polski podczas losowania baraży nie będzie rozstawiona

Wśród potencjalnych rywali Biało-Czerwonych znajdują się Portugalia, Rosja, Włochy, Szkocja, Szwecja i Walia

Losowanie baraży odbędzie się 26 listopada

Eliminacje mistrzostw świata: baraże – rozstawienie

W środę poznaliśmy ostatnie drużyny, które wezmą udział w barażach o awans do mistrzostw świata. O trzy pozostałe miejsce na katarskim mundialu rywalizować będzie 12 drużyn. 10 z nich to zespoły, które rywalizację w fazie grupowej zakończyły na drugich miejscach w poszczególnych grupach, natomiast dwa pozostałe to najwyżej sklasyfikowani zwycięzcy grup poprzedniej edycji Ligi Narodów.

Wśród drużyn, które zagrają w barażach będzie reprezentacja Polski. Biało-czerwoni nie będą jednak rozstawieni w losowaniu. To konsekwencja ostatniej porażki z Węgrami oraz niekorzystnych wyników spotkań w innych grupach.

Drużyny rozstawione: Portugalia, Rosja, Włochy, Szkocja, Szwecja, Walia

Drużyny nierozstawione: Polska, Turcja, Ukraina, Austria, Macedonia Północna, Czechy

Absurdalne decyzje Paulo Sousy

Po poniedziałkowym meczu z Węgrami na selekcjonera reprezentacji Polski Paulo Sousę spadła fala krytyki. Czy Portugalczyk ma się czego obawiać po zmarnowaniu szansy na rozstawienie w barażach?

Kiedy losowanie baraży?

Rywalizacja w barażach o awans do mistrzostw świata toczyć się będzie w trzech ścieżkach. Do każdej z nich trafią cztery drużyny, które najpierw stworzą półfinałowe pary, a ich zwycięzcy zmierzą się w meczach finałowych. Losowanie barażowej fazy eliminacji w strefie europejskiej odbędzie się 26 listopada o godzinie 17:00 w Zurichi.

Kiedy baraże o awans do mistrzostw świata?

Na wyłonienie ostatnich trzech finalistów katarskiego mundialu w strefie europejskiej będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Barażowa rywalizacja zaplanowana jest bowiem na marzec przyszłego roku. Półfinałowe mecze zaplanowane są na 24 i 25 marca, natomiast finałowe pojedynki na 28 i 29 marca.

Zobacz także: Eliminacje MŚ 2022: jak wyglądają baraże?