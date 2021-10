Reprezentacja Niemiec była blisko niespodziewanej straty punków przeciwko Rumunii. Kadra Hansiego Flicka wygrała jednak 2:1 w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2022.

Błyskawiczna zmiana nastrojów w Hamburgu

Niemcy byli faworytem meczu z Rumunią i po ośmiu minutach gry, mogli prowadzić 1:0. Sędzia główny Cuneyt Cakir uznał, że Andrei Burca faulował w polu karnym Timo Wernera. Jedenastka została cofnięta po analizie systemu VAR.

Obie drużyny przeżyły dużą sinusoidę emocjonalną, gdyż w 9. minucie Rumunia wygrywała 1:0. Doszło do tego po kontrze wyprowadzonej przez gości prawą flanką. Ianis Hagi założył siatkę Antonio Rudigerowi i strzałem tuż przy słupku pokonał Marca-Andre ter Stegena.

Rezerwował przesądził o wyniku meczu

Na kolejnego gola w Hamburgu czekaliśmy do drugiej połowy. W 52. minucie Marco Reus odegrał do Serge’a Gnabry’ego, a ten mocnym strzałem doprowadził do wyrównania. Niemcy mieli wyraźną przewagę, ale nie potrafili jej wykorzystać. Razili nieskutecznością, a Rumunia postawiła im trudne warunki. Z pomocą gospodarzom przyszedł rezerwowy Thomas Mueller, który w 81. minucie otrzymał futbolówkę po podaniu głową od Leona Goretzki. Następnie trafił do siatki z bliskiej odległości i zapewnił Niemcom triumf 2:1.