Pressfocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

W sobotę (8 stycznia) w studiu Viaplay pojawił się prezes PZPN, Cezary Kulesza. Działacz pytany był o autentyczność zagranicznych kandydatur i spotkania z Fabio Cannavaro. Nie zabrakło też dywagacji w stronę polskich trenerów, gotowych do zastąpienia Paulo Sousy. Finalnie nie poznaliśmy jeszcze nazwiska nowego selekcjonera, co jest już jednak kwestią kilku lub kilkunastu dni.

Cezary Kulesza był gościem w studio Viaplay, gdzie rozmawiał o kadrze z Rafałem Kędziorą

Prezes PZPN udzielił najnowszych wypowiedzi odnośnie nowego selekcjonera reprezentacji Polski

Aktualnie działacze rozważają kilka opcji, a ostateczna decyzja powinna zapaść do 19 stycznia

Kulesza ostrożny w wyborze nowego selekcjonera kadry

Z początku Rafał Kędziora zapytał Cezarego Kuleszę o prawdziwość rozmowy z Fabio Cannavaro. Prezes PZPN potwierdził, że doszło do takiego spotkania i legenda włoskiej piłki przyleciała do Warszawy. Działacz przekazał, że były to tylko wstępne przymiarki, gdzie obie strony wymieniły się swoimi poglądami.

Cezary Kulesza w naszym studiu o dzisiejszym spotkaniu z Fabio Cannavaro.



📺Oglądaj live w https://t.co/hjaoYgyzYY pic.twitter.com/37CmMTFbYX — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) January 8, 2022

– Doceniam to, że tak znany piłkarz pofatygował się do Polski na rozmowę. To jest jeden z wielu kandydatów, nie jest faworytem. Wszyscy mają równe szanse – rozpoczął Kulesza.

– Dzisiaj miałem spotkanie. Było one półtoragodzinne. (..) To była tylko rozmowa, rozmawiam z wieloma trenerami – dodał.

(więcej wieści wkrótce)..