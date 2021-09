Gareth Bale bohaterem reprezentacji Walii

Gareth Bale skompletował hattricka, zdobywając decydującą bramkę w doliczonym czasie gry. Jego reprezentacja Walii ostatecznie pokonała Białorusinów 3:2 i uniknęła trudnej sytuacji w swojej grupie.

Reprezentacja Walii przez ponad pół godziny przegrywała z Białorusią

Bohaterem Wyspiarzy okazał się Gareth Bale. Zawodnik Realu Madryt pewnie wyegzekwował dwa rzuty karne, po czym skompletował hattrick w doliczonym czasie gry, zapewniając swojej drużynie istotne zwycięstwo w eliminacjach do mistrzostw świata

Gareth Bale z hattrickiem; uratował honor reprezentacji Walii

W niedzielę swoje wyjazdowe spotkanie eliminacyjne do mistrzostw świata rozgrywali reprezentanci Walii. Wyspiarze byli zdecydowanym faworytem pojedynku z Białorusią, ale mecz miał zaskakujący przebieg i jednego bohatera.

Gareth Bale zaznaczył swoją obecność już na samym początku spotkania. W piątej minucie wywalczył rzut karny, po czym pewnie go wyegzekwował. Goście po tym trafieniu spuścili jednak z tonu. Jeszcze przed przerwą utracili gole autorstwa Witalija Lisakowicza oraz Pavla Sedko i schodzili do szatni, przegrywając 1:2.

Ten rezultat utrzymywał się przez dłuższy czas. Dopiero w 69. minucie w polu karnym sfaulowany został Ben Davies. Do futbolówki ponownie podszedł kapitan reprezentacji Walii i nie dał szans białoruskiemu bramkarzowi. Nie był to jednak koniec popisów zawodnika Realu Madryt. Już w doliczonym czasie gry idealnie odnalazł się we wrogiej szesnastce i huknął. Choć piłka przeszła przez palce Siarhieja Czernika, to zatrzepotała w siatce.

Bale nie po raz pierwszy został bohaterem swojej kadry. Jego hattrick dał nie tylko zwycięstwo, ale i większy spokój w kolejnych meczach eliminacji. Na ten moment Walia zajmuje trzecie miejsce, za plecami Belgów i Czechów. Obie reprezentacje rozegrały jednak o jedno spotkanie więcej, a jeszcze w niedzielę zmierzą się w bezpośrednim pojedynku.

