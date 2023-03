Zwrot w sprawie meczu Polska – Albania na PGE Narodowym!

Reprezentacja Polski za niespełna dwa tygodnie ma rozegrać mecz eliminacji do mistrzostw Europy z Albanią w roli gospodarza. Wszystko wskazywało na to, że spotkanie odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Okazuje się, że nie jest to takie pewne. Powiatowy nadzór budowany według wieści Gazety Wyborczej przekonuje, że na arenie do momentu aż nie zakończą się działania związane z naprawą dachu, nie powinny odbywać żadne imprezy.