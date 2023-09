Załamany Szczęsny po porażce z Albanią. “Zawód i dużo wstydu”

PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Reprezentacja Polski przegrała z Albanią na wyjeździe 0:2

Po meczu krótkiej rozmowy udzielił Wojciech Szczęsny

Nasz bramkarz przyznał, że po tym meczu czuje zawód i dużo wstydu

Wojciech Szczęsny po spotkaniu z Albanią

Reprezentacja Polski wywozi z Tirany zero punktów. Nasza kadra poległa w starciu z Albanią 0:2. Tuż po końcowym gwizdku Wojciech Szczęsny udzielił krótkiej rozmowy Hubertowi Bugajowi ze stacji TVP Sport. Golkiper Juventusu przyznał, że po tej porażce czuje zawód i wstyd.

– Ja za bardzo nie wierzę w piłce nożnej w zbieg okoliczności. Wygrał zespół, który zdobył dwie bramki. My nie stworzyliśmy sobie żadnej dogodnej okazji do strzelenia. Nie fajny mecz – zaczął Szczęsny.

Hubert Bugaj zadał pytanie naszemu bramkarzowi, co czuje po porażce z Albanią i sytuacji w polskiej grupie. Odpowiedź była jednoznaczna: zawód i dużo wstydu.

– Muszę przyznać, że chłopaków nie można skrytykować za zaangażowanie za pracę, którą wykonują na zgrupowaniach. Na boisku do tej pory wygląda to bardzo źle albo fatalnie, a to nie jest dobry sygnał – powiedział.

Sprawdź także: Wejście smoka rezerwowego Albańczyka. Polacy na kolanach w Tiranie