Polska i Walia mają szansę powalczyć ze sobą bezpośrednio o awans na Euro

Obie reprezentacje najpewniej spotkają się ze sobą w finale baraży

Ten pojedynek zostanie rozegrany 26 marca przyszłęgo roku

Page mówi o ewentualnym meczu z Polską. To wielka szansa dla Walii

Reprezentacja Walii może być rywalem Polski w finałowym meczu barażowym o awans na Euro 2024. Wyspiarze na swojej drodze mają Finlandię, a Biało-czerwoni Estonię i wydają się być zdecydowanymi faworytami.

Mecze półfinałowe odbędą się 21 marca, a finał 26 marca. Decydujące spotkanie w polskiej ścieżce barażowej zostanie rozegrane w Cardiff. Selekcjoner reprezentacji Walii przyznał, że na takim rozstrzygnięciu zależało mu najbardziej.

– Nie sądzę, by jakakolwiek drużyna z tej grupy chciała z nami grać. Bardziej denerwowałem się losowaniem gospodarza finału. W formie, w jakiej jesteśmy obecnie i z “Czerwoną Ścianą” u siebie, w Cardiff, możemy mierzyć się z każdym. To dla nas wielka szansa – dwa zwycięstwa przed własną publicznością dzielą nas od kolejnej kwalifikacji do dużego turnieju – przyznał Page cytowany przez serwis TVP Sport.